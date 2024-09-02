Вперше за час війни: РФ вдарила по Харкову унікальними 'ракетами-бомбами'

Росіяни вперше застосували гібрид ракети та керованої авіабомби "Грім-Е1" для удару по Харкову, зазначає мер міста Ігор Терехов.

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РФ застосувала унікальну "ракету-бомбу" для удару по Харкову / Колаж Главред, фото: Харківська ОВА, ДСНС України, Рособоронекспорт

Російські окупанти в серпні активізували удари по місту Харків, зокрема, в ході останнього обстрілу міста ворог вперше за час війни застосував унікальний вид зброї. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами новими цілями атак російської армії стали об'єкти цивільної інфраструктури та звичайні мешканці міста, які на момент обстрілу перебували вдома, на роботі або просто на вулиці.

"Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби", - резюмував він. відео дня

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Інфографіка: Ігор Терехов / Telegram

Згідно з інфографікою, опублікованою Ігорем Тереховим, за серпень у місті Харків сирена повітряної тривоги лунала 231 раз, що становить 397 годин, 31 хвилина (16 днів).

Загалом реальних загроз ударів по Харкову було зафіксовано 29. Крім того, 11 разів росіяни обстрілювали місто із різних типів зброї.

Що відомо про "ракету-дрон" "Грім-Е1" / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари по Харкову - що відомо про наслідки обстрілу міста

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня російські окупанти масовано атакували Харків балістичними ракетами "Іскандер-М" і С-300/400.

Згодом стало відомо, що Росія повторно завдала цілеспрямованого удару по місцю попереднього обстрілу, внаслідок чого постраждали медики, які прибули для надання допомоги. Як повідомляє Суспільне, бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце вибухів перед торговим центром, але майже одразу стався повторний удар, уламки якого пошкодили автомобіль.

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. За словами президента України Володимира Зеленського, у результаті обстрілу Харкова постраждало понад 30 мешканців. До рятувальних робіт залучено всі необхідні служби.

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