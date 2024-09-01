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У Харкові прогриміли нові вибухи: з'явилися деталі масованого удару РФ

Олексій Тесля
1 вересня 2024, 20:14
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Російські окупанти масовано били по Харкову балістичними ракетами.
Харьков
Стали відомі подробиці удару РФ по Харкову / Колаж: Главред, Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура

У неділю ввечері, 1 вересня, російські військові знову вдарили по Харкову, у місті було чути вибухи.

"Окупанти завдають ударів! Харків і район: будьте в укриттях", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що в Харкові було чути вибух і закликав харків'ян бути обережними.

відео дня

Подробиці масованого обстрілу Харкова

Російські окупанти масовано били по Харкову в неділю, 1 вересня, балістичними ракетами "Іскандер-М" і С-300/400.

"Прокурорами та слідчими поліції встановлено, що по торговельному центру в Салтівському районі м. Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", - йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Уточнюється, що по будівлі Палацу спорту в Немишлянському районі зафіксовано пряме попадання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три попадання ракет типу С-300/400 по прилеглій території.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Як підкреслили в обласній прокуратурі Харківщини, кількість постраждалих зросла до 44 осіб, серед них 7 дітей. Медичну допомогу надають ще одному тримісячному хлопчику.

Скріншот
/ t.me/prokuratura_kharkiv

Вибухи в Харкові 1 вересня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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