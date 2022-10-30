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"Всі поля покриті ними і стоїть трупний запах": у ЗСУ розповіли про величезні втрати в окупантів

30 жовтня 2022, 15:17

Внаслідок потужних ударів ЗСУ російські окупанти зазнають величезних втрат на Авдіївському напрямку На Донеччині.

російські окупанти, війна в Україні, ЗСУ
В армії РФ величезні втрати на Донбасі / Колаж фото Reuters, 10-та гірничо-штурмова бригада

Українські військові продовжують потужно лупити по позиціях російських окупантів, не даючи їм шансу захопити нові території. В результаті цього армія РФ щодня втрачає величезну кількість своїх солдатів.

На Авдіївському напрямку вже все вкрите трупним запахом росіян. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Окупанти намагаються просуватися вперед, але у них нічого не виходить. Лише в суботу, 29 жовтня, вони зробили 41 спробу штурму.

"Росіяни багато йдуть на штурм. На Авдіївському напрямку, не сама Авдіївка. Вони за добу зробили 41 штурмову дію. Дуже величезні у них втрати. Вони чомусь не забирають своїх солдатів. Всі поля покриті ними і стоїть трупний запах. Це те, про що вони не говорять і до чого не домальовують перемог. Величезні втрати у них там", – сказав Сергій Череватий.

Війна Росії проти України на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ в Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк. За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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