РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ

Російські окупанти бояться українського спецназу і придумали спосіб "боротьби" з ним. Для цього РФ перекинула бойових дельфінів. Про це повідомляє видання Naval News, аналізуючи супутникові знімки.
Загони для бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне в північно-західній частині Криму. Ця база розташована поруч з пристанню устричної ферми. Повідомляється, що в цьому районі раніше почастішали рейди українського спецназу.
Зазначається, що загони для "розведення устриць" такого ж розміру, як і загони для розведення дельфінів. Загони були встановлені там ще у вересні.
Як повідомляється, дресировані дельфіни ефективна зброя проти військових водолазів. Вони здатні виявити водолазів і дати сигнал окупантам або завдати такого удару, що людина не виживе. РФ може використовувати цих дельфінів для захисту кораблів і боротьби з водолазами-розвідниками. Також вони можуть патрулювати узбережжя.
Зазначається, що перша інформація про охорону Севастопольської бухти дельфінами з'явилася ще у квітні 2022 року.
Удари по Чорноморському флоту РФ
Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.
"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які РФ використовувала для ударів "Калібрами" по Україні. Так під ударом ЗСУ опинилися і патрульні судна.
Пізніше ЗСУ завдали потужний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Повідомлялося про те, що в результаті атаки загинуло понад 30 російських офіцерів.
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