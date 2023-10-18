Загони для бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне.

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РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ / Колаж: Главред, фото: pixabay, naval news

Російські окупанти бояться українського спецназу і придумали спосіб "боротьби" з ним. Для цього РФ перекинула бойових дельфінів. Про це повідомляє видання Naval News, аналізуючи супутникові знімки.

Загони для бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне в північно-західній частині Криму. Ця база розташована поруч з пристанню устричної ферми. Повідомляється, що в цьому районі раніше почастішали рейди українського спецназу.

Зазначається, що загони для "розведення устриць" такого ж розміру, як і загони для розведення дельфінів. Загони були встановлені там ще у вересні.

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Як повідомляється, дресировані дельфіни ефективна зброя проти військових водолазів. Вони здатні виявити водолазів і дати сигнал окупантам або завдати такого удару, що людина не виживе. РФ може використовувати цих дельфінів для захисту кораблів і боротьби з водолазами-розвідниками. Також вони можуть патрулювати узбережжя.

Зазначається, що перша інформація про охорону Севастопольської бухти дельфінами з'явилася ще у квітні 2022 року.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які РФ використовувала для ударів "Калібрами" по Україні. Так під ударом ЗСУ опинилися і патрульні судна.

Пізніше ЗСУ завдали потужний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Повідомлялося про те, що в результаті атаки загинуло понад 30 російських офіцерів.

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