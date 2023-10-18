УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2023, 18:27 оновлено 18 жовтня, 18:56
За попередніми даними, вибух прогримів в районі селища Сахарна Головка.
вибух у Севастополі
У Севастополі прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram

В окупованому Криму ввечері в середу, 18 жовтня, прогримів потужний вибух. Після нього в небо піднявся густий стовп диму. Відео "прильоту" вже розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що вибух було чутно в Севастополі. Тоді в місті була оголошена повітряна тривога. За попередніми даними, "приліт" був в районі селища Сахарна Головка.

У Мережі вже розлетілися фото і відео з місця "прильоту".

відео дня

Дивіться відео з місця вибуху в Севастополі:

вибух у Севастополі
У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Паніка в Севастополі

У соцмережах вже розводять паніку. Багато хто пише про те, що чули дуже сильний вибух в різних районах Севастополя:

  • "Шевченка - аж зі стільця скинуло"
  • "Я думала, вікно вийде з чату"
  • "Льотчики, навіть вікна затряслися"
вибух у Севастополі
У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Як виправдовуються окупанти

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі почав виправдовуватися і стверджувати, що приводу для паніки нібито немає. Він придумав казку про те, що в районі Сухарної балки російський флот "відбиває атаку повітряних цілей".

"Всі служби приведені в стан бойової готовності. В районі Сахарної Головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодженнях інфраструктури - уточнюється", - написав Развожаєв.

вибух у Севастополі
У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Ситуація в Криму

Нещодавно партизани "спалили" величезну стоянку росіян у Криму. Цю масштабну схованку знайшли в Євпаторії. Там помітили артилерійські установки 2С5 "Гіацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 з БМК-460.

Пізніше стало відомо про те, що російські окупанти виводять частину своїх кораблів із Чорного моря до Новоросійська. Через це можливості окупантів падають. Окупанти вже кілька місяців займаються переміщенням кораблів, підводних човнів і штабної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

18 жовтня вночі в Криму прогриміли вибухи поблизу Заозерного і в районі села Ромашкіно. Вибух прогримів приблизно в місці, де дислокується російська ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Севастополь вторгнення Росії новини Криму вибух
Реклама

Головне за день

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:17 Синоптик
"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:27 Україна
"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:49

Потап таємно покинув Україну разом з Настею Каменських - коментар артиста

19:38

"Відповість Путіну": РФ чекає реакція Ізраїлю, якщо вона причетна до війни - експертВідео

19:34

Цей закусочний торт-салат захопить всіх на Новий рік 2024: рецепт за 10 хвилинВідео

19:17

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:10

Чим драмтеатр у Маріуполі відрізняється від лікарні у Секторі Гази?Погляд

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
19:02

"Божий промисел": кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ

18:59

Відома українська співачка показала новонароджену доньку з екзотичним ім'ям

18:42

10 вправ за 8 хвилин: найкращі вправи для схуднення рук і плечейВідео

18:29

Можна зекономити більше: сантехнік розповів, що означають цифри на радіаторі

Реклама
18:29

Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під АвдіївкоюВідео

18:27

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:17

Операція Ізраїлю під прикриттям США: Жданов назвав сценарій ліквідації ХАМАС

17:45

Наступ з кількох напрямків: експерт розповів про нову тактику росіян

17:38

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:33

Жінка загинула у дитячій, батько ридає від горя: всі подробиці удару по ОбухівціФотоВідео

17:21

"Все це виллється в світову війну": Жданов розповів, яким буде результат війни в Ізраїлі

17:13

Битимуть війська РФ ракетами ATACMS: у ЗСУ розповіли, чого чекати на полі бою

17:04

У Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine" за участі Джамали, гуртів Kazka та Авіатор

16:55

Як удари ATACMS по аеродрому в Бердянську допоможуть у наступі: у ЗСУ зробили прогноз

16:53

Плоди солодші ніж на ринку: як виростити мандарин із кісточки в домашніх умовах

Реклама
16:49

"Це буде нас стримувати": експерт назвав причину можливого зменшення допомоги УкраїніВідео

16:22

Буряк буде готовий за 10 хвилин: жінка показала, як варити овочі без каструліВідео

16:19

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

16:13

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:10

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

16:05

1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

15:34

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з новою дружиною після 4 місяців шлюбу - ЗМІ

15:23

Що чекає на ухильників за кордоном і студентів за 30-ть: у Зеленського відповіли

15:13

Зникне удача і достаток: що не можна робити з подушками 20 жовтня - прикмети

15:04

Як безпечно і швидко розморозити скло в автомобілі: корисні поради

14:43

Хочуть взяти в оточення: армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині

14:31

Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову позашляховик Mazda

14:25

В кількох областях України вдарить +30 градусів: синоптик назвала дату

14:22

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановЕксклюзив

14:15

Гості будуть в захваті: як виростити бананову пальму вдома

13:59

"Далі - сама": Христина Соловій "розлучилася" зі Святославом Вакарчуком

13:53

У Росії злякалися ракет ATACMS: Путін вибухнув тирадою творів і абсурдуВідео

13:46

"Це зона смерті": росіяни готуються "здати" ключове місто - офіцер ЗСУ

13:40

"Маму діставали рятувальники": донька постраждалої – про ракетний удар по ЗапоріжжюФотоВідео

Реклама
12:56

В Україні прийняли на озброєння танки Leopard: призначені для прориву позицій РФ

12:51

Це геніально просто: чоловік показав, як почистити гранат за хвилинуВідео

12:51

Як вас сприймають оточуючі: проста іллюзія яка розкриє ваш портрет особистості

12:43

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – МусієнкоВідео

12:25

Постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн: хто може претендувати

12:11

У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

12:07

Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантівВідео

12:05

Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

11:57

"Тато намагався реанімувати сина": у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружинуФотоВідео

11:53

Євген Клопотенко підтвердив одруження та показав ранок після весілля

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти