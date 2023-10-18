"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

За попередніми даними, вибух прогримів в районі селища Сахарна Головка.

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У Севастополі прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram

В окупованому Криму ввечері в середу, 18 жовтня, прогримів потужний вибух. Після нього в небо піднявся густий стовп диму. Відео "прильоту" вже розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що вибух було чутно в Севастополі. Тоді в місті була оголошена повітряна тривога. За попередніми даними, "приліт" був в районі селища Сахарна Головка.

У Мережі вже розлетілися фото і відео з місця "прильоту".

відео дня

Дивіться відео з місця вибуху в Севастополі:

У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Паніка в Севастополі

У соцмережах вже розводять паніку. Багато хто пише про те, що чули дуже сильний вибух в різних районах Севастополя:

"Шевченка - аж зі стільця скинуло"

"Я думала, вікно вийде з чату"

"Льотчики, навіть вікна затряслися"

У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Як виправдовуються окупанти

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі почав виправдовуватися і стверджувати, що приводу для паніки нібито немає. Він придумав казку про те, що в районі Сухарної балки російський флот "відбиває атаку повітряних цілей".

"Всі служби приведені в стан бойової готовності. В районі Сахарної Головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодженнях інфраструктури - уточнюється", - написав Развожаєв.

У Севастополі прогримів потужний вибух / фото: скріншот

Ситуація в Криму

Нещодавно партизани "спалили" величезну стоянку росіян у Криму. Цю масштабну схованку знайшли в Євпаторії. Там помітили артилерійські установки 2С5 "Гіацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 з БМК-460.

Пізніше стало відомо про те, що російські окупанти виводять частину своїх кораблів із Чорного моря до Новоросійська. Через це можливості окупантів падають. Окупанти вже кілька місяців займаються переміщенням кораблів, підводних човнів і штабної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

18 жовтня вночі в Криму прогриміли вибухи поблизу Заозерного і в районі села Ромашкіно. Вибух прогримів приблизно в місці, де дислокується російська ППО.

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