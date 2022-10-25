'Все дуже погано': російський опозиціонер заявив, що Путін найближчим часом втратить Херсон

Російська еліта вже усвідомлює, що Україна відвоює Херсон, однак це створить болісну ситуацію всередині суспільства.
Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом втратить Херсон, однак його армія все одно продовжить терор проти мирного населення України. Про це розповів російський опозиціонер та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Радіо НВ".
Як зазначив ексдепутат Держдуми, той факт, що Херсон найближчим часом повністю повернеться під контроль України, є очевидним. Це розуміє навіть новий командуючий військами РФ в Україні Сергій Суровікін.
На думку Пономарьова, Суровкіна спеціально призначили командувати військами РФ в Україні, щоб відвести критику після втрати Херсона від міністра оборони Сергія Шойгу.
"Зараз є професійний генерал, але він новий для суспільства, ще не встиг нічого зробити, він тільки призначений. Тому здача Херсона – це боляче, але є також певна гра по піару. Усі розуміють, що на війні все погано. Вони продовжуватимуть те, що почали робити зараз: нищити українську енергетичну інфраструктуру та намагатимуться створити тиск з боку пересічних громадян України на власну владу, щоб президент Зеленський почав розмовляти з Путіним і прагнув перемир'я. І також вони продовжуватимуть шантаж Заходу щодо ядерної зброї з тією ж метою: щоб Захід чинив тиск на Зеленського для початку переговорів. Я вважаю, що це основна надія", - сказав російський опозиціонер.
Також він підкреслив, що російська еліта вже усвідомлює, що Україна відвоює Херсон, однак це створить болісну ситуацію всередині суспільства.
Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.
Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.
За словами російського юриста та правозахисника Марка Фейгіна, Сили оборони України, ймовірно, розглядають Херсонську область в якості ключового напрямку для реалізації своїх завдань. Після звільнення правобережжя регіону українські війська, швидше за все, відправляться повертати окупований Росією Крим.
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