'Все дуже погано': російський опозиціонер заявив, що Путін найближчим часом втратить Херсон

Путін найближчим часом втратить Херсон / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом втратить Херсон, однак його армія все одно продовжить терор проти мирного населення України. Про це розповів російський опозиціонер та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Радіо НВ".

Як зазначив ексдепутат Держдуми, той факт, що Херсон найближчим часом повністю повернеться під контроль України, є очевидним. Це розуміє навіть новий командуючий військами РФ в Україні Сергій Суровікін.

На думку Пономарьова, Суровкіна спеціально призначили командувати військами РФ в Україні, щоб відвести критику після втрати Херсона від міністра оборони Сергія Шойгу.

"Зараз є професійний генерал, але він новий для суспільства, ще не встиг нічого зробити, він тільки призначений. Тому здача Херсона – це боляче, але є також певна гра по піару. Усі розуміють, що на війні все погано. Вони продовжуватимуть те, що почали робити зараз: нищити українську енергетичну інфраструктуру та намагатимуться створити тиск з боку пересічних громадян України на власну владу, щоб президент Зеленський почав розмовляти з Путіним і прагнув перемир'я. І також вони продовжуватимуть шантаж Заходу щодо ядерної зброї з тією ж метою: щоб Захід чинив тиск на Зеленського для початку переговорів. Я вважаю, що це основна надія", - сказав російський опозиціонер.

Також він підкреслив, що російська еліта вже усвідомлює, що Україна відвоює Херсон, однак це створить болісну ситуацію всередині суспільства.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами російського юриста та правозахисника Марка Фейгіна, Сили оборони України, ймовірно, розглядають Херсонську область в якості ключового напрямку для реалізації своїх завдань. Після звільнення правобережжя регіону українські війська, швидше за все, відправляться повертати окупований Росією Крим.

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