"Всі дороги перерізані": окупанти в жаху через новий "котел" ЗСУ

Окупанти потрапили в оточення ЗСУ / Андрій Білецький

Російські окупанти поскаржилися , що потрапили в оточення ЗСУ, а командування РФ дало наказ не відступати.

Про це йдеться в перехопленні, розміщеному ГУР. Один з рашистів розповідає дружині про потрапляння в оточення і наказ від командування не відступати.

"Нас на передову висунули, у нас тут (нецензурно, - ред.). Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали, (нецензурно, - ред.), треба потерпіти, поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в напівоточенні майже" - скаржиться він.

Окруженець також розповів про те, що бійці ЗСУ продовжують наступ, витісняючи окупантів.

"Сьогодні швидше за все буде бій. Вони вже підійшли, кілометр від нас. Відступати, сказали, не можна. Всі дороги майже перерізані", - розповів рашист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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