Британія підтримає будь-яке рішення України з приводу НАТО

У Британії прокоментували слова Пристайка / УНІАН

У Великій Британії відреагували на слова посла України Вадима Пристайко про те, що Київ може бути "гнучким" у питанні вступу країни до НАТО, і запевнили, що підтримають будь-яке рішення України.

Як заявив у коментарі Sky News парламентський заступник Державного секретаря зі збройних сил Великобританії Джеймс Хеппі, це вирішувати тільки українцям.

"Якщо Україна вирішить, що вона збирається запропонувати, що вона не стане членом НАТО, ми це підтримуємо, це вирішувати українцям. Так само, якби Україна хотіла сказати, що в майбутньому вона хоче вступити в НАТО, ми б підтримали це, тому що це її суверенітет, і це те, що ми підтримуємо", - сказав Джеймс Хеппі.

Тим часом, відомо, що дану заяву Британський чиновник зробив перед тим як МЗС і офіс президента спростували слова про можливість відмови України від вступу в НАТО і перед тим, як сам Пристайко пояснив свою заяву, запевнивши, що Київ не відмовляється від перспективи членства в НАТО.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нібито заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

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Пізніше стало відомо, що в інтерв'ю BBC Radio 5 Live він сказав: "Ми могли б (відмовитися від членства в НАТО - ред.). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову залишилися б незахищеними". Також Пристайко додав, що курс на Північноаталантичний Альянс закріплений в нашій Конституції.

Також речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі ТСН сказав, що слова українського посла про нібито відмову від членства в НАТО були вирвані з контексту.

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