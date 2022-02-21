У Болгарії яскраво підтримали Україну: на футбольному матчі вивісили синьо-жовтий прапор

Підтримку Україні надали під час матчу 20-го туру місцевого чемпіонату.
В Болгарії фанати софійського футбольного клубу Левскі підтримали Україну, вивісивши на трибунах синьо-жовтий прапор.
Підтримку Україні надали в ході матчу проти Локомотива в 20-му турі місцевого чемпіонату, йдеться в Facebook Синя Варна.
Відзначимо, що на трибунах під час матчу болгарські фанати розгорнули синьо-жовтий прапор.
При цьому напередодні поєдинку вболівальники софіївського клубу пройшлися маршем до стадіону, де мав відбутися матч.
Додамо, що футболісти Левскі порадували своїх фанатів домашньою перемогою з рахунком 2:1.
Нагадаємо, раніше в ході матчу між збірними України і Росії в півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу, який завершився з рахунком 2:3, українські вболівальники на трибунах співали популярний хіт про Путіна.
У свою чергу президент Асоціації міні-футболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.
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