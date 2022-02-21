У Болгарії яскраво підтримали Україну: на футбольному матчі вивісили синьо-жовтий прапор

/ Facebook/varnablue

В Болгарії фанати софійського футбольного клубу Левскі підтримали Україну, вивісивши на трибунах синьо-жовтий прапор.

Підтримку Україні надали в ході матчу проти Локомотива в 20-му турі місцевого чемпіонату, йдеться в Facebook Синя Варна.

Відзначимо, що на трибунах під час матчу болгарські фанати розгорнули синьо-жовтий прапор.

При цьому напередодні поєдинку вболівальники софіївського клубу пройшлися маршем до стадіону, де мав відбутися матч.

Додамо, що футболісти Левскі порадували своїх фанатів домашньою перемогою з рахунком 2:1.

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/ Facebook/varnablue

Нагадаємо, раніше в ході матчу між збірними України і Росії в півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу, який завершився з рахунком 2:3, українські вболівальники на трибунах співали популярний хіт про Путіна.

У свою чергу президент Асоціації міні-футболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.

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