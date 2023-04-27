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Вручення повістки з кулаками: у Черкасах троє працівників ТЦК побили цивільного

Альона Вороніна
27 квітня 2023, 19:07 оновлено 27 квітня, 19:12
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У військкоматі прокоментували інцидент і заявили, нібито чоловік "почав поводитися провокаційно, коли побачив військових".
В Черкасах избили гражданского во время вручения повестки
У Черкасах побили цивільного під час вручення повістки/ скрін

У Черкасах розгорівся скандал через побиття цивільного працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, нова назва військкоматів). У мережі було оприлюднене відео, автор якого стверджує, що військові побили чоловіка після того, як намагалися вручити йому повістку.

На відео видно, як чоловіки у військовій формі спілкуються з цивільним. Але вже за кілька секунд виникає бійка. У відеоролику точно не видно, хто кого вдарив першим, проте оприлюднені кадри показують, що після початку бійки один з чоловіків у формі вдарив цивільного у голову. Інші тримали цивільного за руки, а коли він впав на землю, то отримав ще один удар ногою в голову.

У пресслужбі обласної поліції в коментарі для ТСН.ua розповіли, що такий інцидент справді стався у Черкаській області. Правоохоронці зареєстрували дві заяви про подію – від обох сторін конфлікту. Поліція провела перевірку і спрямувала зібрані матеріали щодо інциденту до Державного бюро розслідувань.

відео дня

У поліції не дали прямої відповіді, що саме стало причиною конфлікту, проте не відкинули варіанту, що це могло статися через вручення повістки.

В Черкасах избили гражданского во время вручения повестки
У Черкасах побили цивільного під час вручення повістки/ скрін

Дивіться відео інциденту із побиттям цивільного в Черкасах:

Пояснення інциденту від ТЦК

У ТЦК прокоментували ситуацію і заявили, нібито цивільний "почав поводитися провокаційно", коли побачив військових при виконанні службових обов’язків.

"Під час оповіщення населення у межах загальної мобілізації представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців", – йдеться у публікації ТЦК у Facebook.

Там додали, що громадянина затримали. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали на місце події представників Національної поліції. Поліцейські після прибуття відібрали пояснення в учасників інциденту.

При цьому в ТЦК стверджують, нібито шматок відео, де цивільного б’ють в обличчя, був вирваний з контексту, і що на ситуацію потрібно дивитися ширше.

Проте була призначена службова перевірка, а з військовими, які були замішані в інциденті, провели додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм законодавства, зазначили в ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі розгорівся скандал після того, як власниця одного з елітних ресторанів перешкоджала роботі працівників ТЦК. Жінка посварилася з військовими з ТЦК і не дозволила їм перевіряти документи відвідувачів закладу.

Вручення повісток в Україні

Раніше адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти в Центр комплектування (військкомат), коли у людини вже повістка на руках. Серед таких причин, зокрема: стан здоров'я самого громадянина (наприклад, він важко захворів, зламав руку чи ногу тощо); смерть близького родича; необхідність догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини; стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути в центр комплектування; здача іспитів у вищих навчальних закладах.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. КМУ дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації. Тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

В Офісі президента України пояснили, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

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