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Чи будуть в Україні роздавати електронні повістки: у Зеленського назвали три важливі аспекти

Аліна Дембіцька
11 квітня 2023, 23:40 оновлено 11 квітня, 23:48
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Радник голови ОП запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.
Чи будуть в Україні роздавати електронні повістки: у Зеленського назвали три важливі аспекти
Подоляк розповів, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки / колаж УНІАН

Країна-агресорка Росія офіційно зрівняла статус електронних та паперових повісток. Тепер росіяни можуть отримувати електронні повістки через додаток "Госуслуги" (аналогі української платформи "Дія" - ред.) і бути покараними за ухилення від них. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи чекати українцям відповідних змін у законодавстві України.

"Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ", - зазначив Подоляк в ефірі 24 каналу.

За його словами, така істерична поведінка Кремля свідчить про те, що втрати окупантів – захмарні.

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Радник голови ОП запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки. Подоляк підкреслив, що існує три аспекти, які впливають на цей процес:

  • в Україні існує контрольований процес мобілізації – Міністерство оборони України і ЗСУ займаються ним доволі ефективно;
  • радник голови ОП послався на слова віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який заявив, що для запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Але Подоляк запевнив, що зараз в цьому немає потреби;
  • українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно, попри наявність помилок, які військові постійно виправляють.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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