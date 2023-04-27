Скандал в Дніпрі: власниця ресторану нагрубіянила працівникам ТЦК, проти неї порушили справу

Власниця елітного закладу посварилася з військовими через те, що вони хотіли перевірити документи у відвідувачів.

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У Дніпрі власниця ресторану нагрубіянила працівникам ТЦК/ скрін

У Дніпрі розгорівся скандал після того, як власниця одного з елітних ресторанів перешкоджала роботі працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, нова назва військкоматів).

Жінка посварилася з працівниками ТЦК та СП і не дозволила їм перевіряти документи відвідувачів закладу. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Власниця нагрубіянила військовим і відмовилася пропускати їх до ресторану, пояснюючи це тим, що, мовляв, після їхніх перевірок до закладу перестануть ходити відвідувачі.

відео дня

"Яку роботу ви робите? Я поважаю військовослужбовців. Але я розмовлятиму й "тикатиму", що захочу, те й робитиму. Це ви мене не поважаєте. Тому ви прийшли в мій заклад і чіпаєте моїх гостей. Коли ви будете ходити, ніхто ходити не буде", – на підвищених тонах говорила вона військовим.

Крім цього, вона поцікавилася в одного з працівників ТЦК, скільки йому років і чому він не перебуває на фронті.

Скандал у ресторані Дніпра/ скрін

Дивіться відео про те, як власниця ресторану у Дніпрі перешкоджала роботі працівників ТЦК:

Проти власниці ресторану порушили справу

За такі дії проти власниці закладу була порушена справа за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представнику влади, працівнику правоохоронних органів, військовослужбовцеві тощо).

Максимальне покарання, яке може загрожувати жінці за опір працівникам ТЦК та СП – позбавлення волі на строк до двох років. Зараз тривають слідчі дії. Про це розповіли у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області у коментарі ТСН.ua.

Реакція військових

Військовослужбовець Збройних сил України Євген Карась відреагував на такий інцидент. Він на своїй сторінці у Twitter наголосив, що власниця закладу мала б попросити вибачення у військовослужбовців, яких вона образила під час виконання ними своїх обов'язків.

Вручення повісток в Україні

Раніше адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти в Центр комплектування (військкомат), коли у людини вже повістка на руках. Серед таких причин, зокрема: стан здоров'я самого громадянина (наприклад, він важко захворів, зламав руку чи ногу тощо); смерть близького родича; необхідність догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини; стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути в центр комплектування; здача іспитів у вищих навчальних закладах.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. КМУ дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації. Тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

В Офісі президента України пояснили, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

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