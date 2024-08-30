РФ вночі вгатила по Україні ракетами і дронами, цілі збивали у 5 областях: які наслідки

Країна-агресорка Росія у ніч на п’ятницю, 30 серпня, запустила по території України одну ракету і 18 ударних дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він зазначив, що російські окупанти запустили ракету з Криму, а безпілотники – із районів Приморсько-Ахтарська і Курська в РФ.
"У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – рф. Залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.відео дня
У результаті протиповітряного бою українська ППО збила 12 ударних дронів "Shahed-131/136", чотири ворожі дрони були локаційно втрачені (упали самостійно).
"Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях", – зазначив Олещук.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наслідки нічної атаки по областях
Сумська область – пожежа і 9 потерпілих
Окупанти вночі завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого спалахнула пожежа. Через це спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
"Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється", – повідомили у Сумській ОВА.
У прокуратурі Сумщини повідомили, що внаслідок удару по Сумах уже відомо про дев’ятьох поранених. Триває ліквідація наслідків пожежі.
"За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", – йдеться у повідомленні.
Миколаївська область
Над Миколаївщиною у ніч на 30 серпня було знищено два ворожі безпілотники, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"У ніч на 30 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed-136/131", – зазначив він.
Дніпропетровська область
Вночі над Дніпропетровщиною було збито чотири "Шахеди", повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"4 шахеди збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство. Люди не постраждали", – зазначив очільник ОВА.
Херсонська область
У Херсонській ОВА повідомили, що близько першої години ночі російські війська атакували Корабельний район Херсона.
"Через ворожий обстріл постраждала 69-річна жінка, яка перебувала у приміщенні. Вона дістала вибухову травму та контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці", – йдеться у повідомленні.
Полтавська область
На Полтавщині ворог поцілив по промисловому об’єкту.
"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому об’єкту на Полтавщині. У результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав", – зазначили в Полтавській ОВА.
Удари РФ по Україні – останні новини
Нагадаємо, вранці 29 серпня у Києві лунали вибухи – тривога тривала 5 годин, було збито понад 10 дронів. У Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах зафіксовано падіння уламків.
У МАГАТЕ заявили, що внаслідок обстрілу РФ в Україні було порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС. Внаслідок російського обстрілу порушено роботу трьох енергоблоків Рівненької АЕС та одного енергоблоку Южноукраїнської атомної станції, йдеться у зверненні.
Читайте також:
- РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: постраждали 9 осіб
- США і Китай не погодили план завершення війни в Україні
- ЗСУ потужно знищили десантну групу РФ під Кураховим: намагались прорвати оборону
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред