ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині

Завдяки ЗСУ місцеве населення тепер може отримувати гуманітарну допомогу. А вдячні жителі звільнених територій підтримують українських захисників.
Збройні Сили України звільнили 11 населених пунктів Херсонської області, які були тимчасово окуповані російськими загарбниками.
Оперативне командування Південь у Facebook повідомило, що були звільнені такі населені пункти в Херсонській області: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів, підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою.
На їхньому рахунку: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ.
"Завдяки ЗСУ місцеве населення тепер може отримувати гуманітарну допомогу - медикаменти та продукти харчування. А вдячні жителі звільнених територій підтримують українських захисників. Люди приносять їм воду, їжу і піднімають нашим воїнам настрій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, 28 березня стало відомо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно. Триває зачистка міста.
Інші новини:
- РФ перекидає війська з Грузії в Україну -сбританська розвідка
- Путін збирає армію з 134,5 тисячі строковиків
- Везла гуманітарну допомогу до Чернігова: окупанти розстріляли студентку НПУ ім. М. Драгоманова
- Окупантів, які риють окопи в Чорнобилі, в Україні запропонували номінувати на премію Дарвіна