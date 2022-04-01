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ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині

1 квітня 2022, 07:01

Завдяки ЗСУ місцеве населення тепер може отримувати гуманітарну допомогу. А вдячні жителі звільнених територій підтримують українських захисників.

військові України, ВСУ
Українські захисники виганяють ворога з Херсонської області / Фото Reuters

Збройні Сили України звільнили 11 населених пунктів Херсонської області, які були тимчасово окуповані російськими загарбниками.

Оперативне командування Південь у Facebook повідомило, що були звільнені такі населені пункти в Херсонській області: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів, підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою.

На їхньому рахунку: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ.

танк рф
Фото facebook.com/okPivden
танк рф
Фото facebook.com/okPivden
техніка рф
Фото facebook.com/okPivden

"Завдяки ЗСУ місцеве населення тепер може отримувати гуманітарну допомогу - медикаменти та продукти харчування. А вдячні жителі звільнених територій підтримують українських захисників. Люди приносять їм воду, їжу і піднімають нашим воїнам настрій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 28 березня стало відомо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно. Триває зачистка міста.

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