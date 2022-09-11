Ворог у паніці, світ у захваті: Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ

Володимир Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ / president.gov.ua

Міжнародна спільнота, як і українці, вражена успіхами контрнаступальних дій українських військових на півдні, півночі та сході нашої держави, йдеться у вечірньому зверненні глави держави Володимира Зеленського 11 вересня.

"Сьогодні ваші дії (українських військових-ред.) на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають всі. Світ в захваті. Ворог - в паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас", - сказав він.

Зеленський зазначив, що шлях до перемоги непростий, але він упевнений, що українським захисникам він під силу. Президент вірить, що наші військові вийдуть на всі ділянки українського кордону. Він упевнений, що захисники побачать, як сяють очі наших людей і п'яти окупантів. Зеленський зазначив, що росіяни назвуть це "жестами доброї волі", а ми - перемогою.

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"Ми віримо в вас, в тих, хто всі ці 200 днів в -15 або +35, о другій ночі або о шостій ранку, в звичайний понеділок або в День Незалежності, попри втому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну", - сказав він.

Українські захисники не звертають уваги на чутки і плітки, а пишуть історію в реальному житті - історію незалежності і перемоги України.

"Наші воїни, наші бійці, наші захисники. Для нас точно - перша армія світу", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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