У перші дні вторгнення Зеленський хотів поговорити з Путіним, Кремль не відповів на дзвінки

Зеленський хотів поговорити з Путіним по телефону, але Кремль не відповів / Колаж фото УНІАН, скріншот

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський намагався особисто поговорити телефоном з російським диктатором Путіним. Однак Кремль ці спроби проігнорував. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Розмову намагалися провести через закриту лінію зв'язку. Подоляк додав, що тоді Кремль вірив у швидку "перемогу РФ" та "падіння Києва".

"Коли війна починається, обов’язково хочеш з’ясувати, що відбувається. Але – ніяк. Не було зв’язку. РФ не відповідала на будь-які... Спроби були, це обов’язкова функція, коли на тебе йде напад великої держави, то ти маєш з’ясувати, чи це дійсно напад, чи вони просто, це я з іронією кажу, помилились кордоном під час навчань", – сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що більше Україна не намагалася зв'язатись з Путіним і переконаний, що "навіть сьогодні у цьому нема сенсу".

Нагадаємо, стало відомо про те, що 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував у Київ та вимагав здатися. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак вилаяв Козака та поклав слухавку. Вже згодом про підписання акту капітуляції говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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