"Це буде важкий етап": Зеленський заявив, що зима визначить майбутнє України

Володимир Зеленський-зима визначить майбутнє країни / president.gov.ua

Майбутня зима визначити майбутнє країни, ми маємо бути готовими пройти цей період, зберігши єдність, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського на Ялтинському онлайн-форумі (YES).

За його словами, шлях до звільнення всієї української території з кожним днем стає все яснішим.

"Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності України і довгострокового забезпечення безпеки нашого народу. І знаємо, що пройти цей шлях - цілком реально", - зазначив президент.

Однак на цьому шляху є певні етапи, які не можна обійти.

"Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяці пробули в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів... Шлях до наших міст і сіл, які ще чекають повернення українського прапора, а значить, повернення свободи і безпеки. Ми не можемо дозволити собі зупинитися", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що зараз всіх хвилює ключове питання, коли Україна пройде цей шлях і доб'ється перемоги.

"Відповідь на це питання може дати етап, який у нас прямо попереду. Я кажу відверто: це буде важкий етап. Ми маємо пережити цю зиму. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри в перемогу. Випробуванням для нашої витримки і єдності, нашої здатності захищати свободу і фундаментальні європейські цінності", - зазначив президент.

Зеленський пояснив, що Росія робить все, щоб протягом зими зломити опір України, Європи і всього світу.

"Це її останній аргумент: жорстокість зимового періоду, яка повинна допомогти, коли не вистачає жорстокості людини. І ми повинні бути готові - не зламатися, не роз'єднатися, не зійти зі свого шляху. Попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років нашої незалежності. 90 днів, які вирішать більше всіх років існування Євросоюзу. Ця зима визначить наше майбутнє", - додав президент.

Контрнаступ армії України в Харківській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Харківській області для звільнення своїх територій. Російських окупантів вибивають з українських земель. Деокуповані Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове, а також інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня зробив заяву про те, що на Харківщині звільнено вже понад 30 населених пунктів.

На звільнених територіях проводяться заходи для забезпечення безпеки. Проводиться встановлення порядку.

Бійці ЗСУ 10 вересня підняли прапор над України над Куп'янськом. Місто на кордоні з РФ перебувало під окупацією російських військ з самого початку повномасштабної війни.

Куп'янськ є важливим транспортним вузлом, шляхом якого йшла вся Логістика окупантів з території Росії.

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