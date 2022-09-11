Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька - Подоляк

Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька / Колаж Офіс президента, УНІАН

Переломний момент у війні проти України станеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це станеться, росіяни самі підуть з Криму, йдеться в заяві радника глави офісу президента Михайла Подоляка в ефірі російського телеканалу Дощ.

Українське командування вважає Херсонський напрямок одним з ключових у нинішньому контрнаступі Збройних сил.

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - сказав Подоляк.



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Радник голови ОП також назвав Луганський напрямок важливим. Він вважає, що перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк.

"Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки падає Донецьк і Луганськ - з Криму всі йдуть", - сказав він.

Крім того, Подоляк вважає, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися тільки після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.

"Я думаю, до цього часу відбудеться деяке оновлення політичної еліти в Російській Федерації, і я думаю, що ці вимоги будуть шокуючими для Росії", - сказав Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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