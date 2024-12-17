Ворог знищив деякі укріплення ЗСУ: українські бійці змушені відійти - деталі

Підрозділами ЗСУ проводяться заходи з покращення тактичного положення.

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Загарбники завдали вогневого ураження по позиціях ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОСУВ "Хортиця"

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Окупанти проводять штурмові дії на фронті

Загарбники зазнали втрат на окремих напрямках

Армія РФ атакувала позиції ЗСУ

Протягом доби російські штурмові підрозділи безуспішно атакували українські укріплення на декількох ділянках фронту в Донецькій області. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram.

Спроби наступу противника були зафіксовані в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

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Зазначається, що окупанти не мали успіху - зазнали втрат і відійшли. Втім, загарбники завдали вогневого ураження по українських позиціях.

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", - йдеться в повідомленні.

Водночас армія РФ проводила штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру.

В прагненні покращити тактичне положення, за підтримки бронетехніки – ворог атакував укріплення Сил оборони в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.

Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення ворога. Підрозділи українських військ проводять заходи з покращення тактичного положення.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти захопили один населений пункт та просунутися поблизу ще восьми. Успіхи противника зафіксовано на трьох ділянках фронту в Донецькій області.

Нещодавно ЗСУ "накрили" FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині. Північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

Як писав Главред, українським захисникам вдалося вибити частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області. Зокрема, ЗСУ вдалося відкинути противника на південь від Глушківки.

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