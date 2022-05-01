УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

1 травня 2022, 09:58

Фахівці перевірили склад повітря. Пізніше глава Миколаївської області Віталій Кім уточнив, що хмара після вибуху вже стала білою, а повітря - чисте.

false
Окупанти обстріляли Миколаївщину 1 травня / Фото t.me/mykolaivskaODA

У неділю, 1 травня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. Спочатку про вибухи повідомили місцеві жителі в соцмережах, а потім інформацію підтвердив і керівник Миколаївської області Віталій Кім.

Очільник області дав зрозуміти, що окупанти обстріляли завод (або склад) мінеральних добрив.

"Окупанти проти добрив", - написав він у Telegram і опублікував фото рудого стовпа диму.

Пізніше Кім додав, що "хмара вже біла". Фахівці перевіряють склад повітря.

false
Фото t.me/mykolaivskaODA

Пізніше Кім додав, що повітря після "прильоту" і вибуху чисте.

false

Також сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі. Пізніше в оперативному командуванні Південь уточнили, що вибухи в Одесі - це російський безпілотник, який збили українські захисники.

"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Попаданням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - йдеться у повідомленні.

false

Як повідомляв Главред, Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоби задовольнити попит.

Як пише Financial Times, обмеження у сфері поставок зброї в Росію та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.

Інші новини:

viber
війна в Україні обстріли новини Миколаєва Миколаївська ОДА Віталій Кім війна Росії та України
Реклама
Популярне
Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часомКінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом "Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу "Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з рідними"Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з рідними Гороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етапГороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етап Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на КіркоровіПоглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові
Підтримайте Главред

Останні новини

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

Реклама
09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

Реклама
05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

22:52

В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає

22:44

"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в УкраїніВідео

22:07

Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сиренВідео

22:05

Відвідування кладовищ під час війни: рятувальники надали важливі рекомендації

21:56

Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистівВідео

21:37

"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогуВідео

21:19

Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

Реклама
21:17

Супергерой-легенда: у ЗСУ розповіли про Привида Києва, який наводить жах на рашистівВідео

20:55

Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїВідео

20:52

Ціни на газ для населення заморозили до 1 жовтня: подробиці

20:38

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на травень, які принесуть небувалий успіхВідео

20:30

Скасування санкцій і статус російської мови: в ОП смикнули Лаврова, який нафантазував про переговориВідео

20:28

"Поклали багато пацанів": розвідка перехопила чергову розмову окупантаВідео

19:55

Евакуація з Попасної тимчасово призупинена: в чому причинаВідео

19:48

Зачистка передмістя Харкова: рашистів викинули з чотирьох населених пунктівВідео

19:31

Окупанти лякають мешканців Придністров'я загрозою з УкраїниВідео

19:29

Чому путінські злодії гризуться з путінськими пропагандистамиПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти