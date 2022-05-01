Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

Фахівці перевірили склад повітря. Пізніше глава Миколаївської області Віталій Кім уточнив, що хмара після вибуху вже стала білою, а повітря - чисте.
У неділю, 1 травня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. Спочатку про вибухи повідомили місцеві жителі в соцмережах, а потім інформацію підтвердив і керівник Миколаївської області Віталій Кім.
Очільник області дав зрозуміти, що окупанти обстріляли завод (або склад) мінеральних добрив.
"Окупанти проти добрив", - написав він у Telegram і опублікував фото рудого стовпа диму.
Пізніше Кім додав, що "хмара вже біла". Фахівці перевіряють склад повітря.
Пізніше Кім додав, що повітря після "прильоту" і вибуху чисте.
Також сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі. Пізніше в оперативному командуванні Південь уточнили, що вибухи в Одесі - це російський безпілотник, який збили українські захисники.
"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Попаданням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоби задовольнити попит.
Як пише Financial Times, обмеження у сфері поставок зброї в Росію та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.
Інші новини:
- Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відео
- Удари Калібрами по мирних жителях: у Севастополі завантажують ракети на підводні човни РФ
- Ховалася в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по Києву
- Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетів" РФ запуск ракет по Україні