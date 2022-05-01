Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

Окупанти обстріляли Миколаївщину 1 травня / Фото t.me/mykolaivskaODA

У неділю, 1 травня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. Спочатку про вибухи повідомили місцеві жителі в соцмережах, а потім інформацію підтвердив і керівник Миколаївської області Віталій Кім.

Очільник області дав зрозуміти, що окупанти обстріляли завод (або склад) мінеральних добрив.

"Окупанти проти добрив", - написав він у Telegram і опублікував фото рудого стовпа диму.

Пізніше Кім додав, що "хмара вже біла". Фахівці перевіряють склад повітря.

Фото t.me/mykolaivskaODA

Пізніше Кім додав, що повітря після "прильоту" і вибуху чисте.

Також сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі. Пізніше в оперативному командуванні Південь уточнили, що вибухи в Одесі - це російський безпілотник, який збили українські захисники.

"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Попаданням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоби задовольнити попит.

Як пише Financial Times, обмеження у сфері поставок зброї в Росію та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.

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