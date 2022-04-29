Удари Калібрами по мирних жителях: у Севастополі завантажують ракети на підводні човни РФ

Завантаження крилатих ракет на підводний човен РФ / @Maxar

У тимчасово окупованому Росією Севастополі російські військові завантажують на підводні човни ракети, якими згодом можуть завдавати ударів по мирних жителях України.

Відповідні знімки акваторії Севастополя публікує спеціалізований ресурс Maxar Technologies.

Звернемо увагу, що супутниковий знімок із завантаженням ракет був зроблений в п'ятницю вранці, 29 квітня.

Зафіксовано ймовірне завантаження крилатих ракет Калібр на підводний човен типу Кіло в порту окупованого Севастополя.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, раніше 28 квітня ввечері в Києві в результаті ворожих обстрілів частково зруйнований 25-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі.

Рятувальники ліквідували пожежу. В результаті обстрілу загинула одна людина, є постраждалі.

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