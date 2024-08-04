Росіяни просунулись на Донецькому напрямку: де тривають бої - DeepState

За минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру, повідомили аналітики проєкту.

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Окупанти прорвались на Донецькому напрямкут/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії продовжує наступати у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк.

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Варто зауважити, що раніше аналітики проєкту DeepState говорили, що до міста Торецьк ворогу залишається приблизно 100 метрів.

"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити до самого Торецька", - зазначали у DeepState.

Ситуація на фронті / фото: DeepState

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої на Донецькому напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зараз одне з ключових завдань армії країни-агресоки Росії на Східному напрямку – це перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. Ця траса є вкрай важливою, адже живить Часів Яр та частину Бахмута. Зараз для Костянтинівки є реальна небезпека з кількох напрямків.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що у липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області. Російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти Росії перекидають резерви з окупованих районів Запорізької області в район Торецька і Часового Яру Донецької області.

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