'Це кінцевий результат': в ЗСУ назвали цілі російського наступу на Сході

Російське військове командування розуміє неможливість захоплення Харкова та намагається сконцентруватись на окупації Донеччини та Луганщини.

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Росіяни "мріють" про окупацію двох областей України / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти активізували наступальні операції на Покровському напрямку і просуваються до траси Покровськ-Констянтинівка. Ціль російського наступу на Сході України полягає в повній окупації 2 областей. Про це розповів офіцер бригади Сергій Цехоцький в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, кінцевий результат російського наступу полягає в тому, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Всі інші спроби… Була загроза на харківському напрямку. Думаю, їхні генерали — (глава Генштабу РФ Валерій - ред.) Герасимов і інші, які сидять, планують операції, — дуже чудово розуміють, що місто Харків їм не по зубах", - вказує військовий. відео дня

Він також додав, що ворог може руйнувати та знищувати Харків, однак захопити це місто в російських військ не вдасться. Цехоцький зазначає, що у випадку початку вуличних боїв, в росіян "з кожного вікна по них буде летіти коктейль Молотова".

"А для того, щоб виправдати цілі цієї так званої "СВО", їм треба щось сказати: "Мы спасли, восемь лет "дамбили бамбас". І на цьому вже закопуватись в траншеї і намагатися вийти на якісь перемовини. Це, з їхнього боку, те, про що вони мріють", - наголосив він.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Наступ РФ на Сході України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики OSINT-проєкту DeepState повідомили, що станом на 4 серпня 2024 року російські штурмові загони перетнули канал Сіверський Донець - Донбас у місті Часів Яр Донецької області та закріпилися в мікрорайоні Жовтневий.

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик заявила, що російські окупанти безперервно штурмують Покровський напрямок фронту. За її словами, було прийнято рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

Військово-політичний оглядач і ветеран російсько-української війни Євген Дикий зазначив, що боїв за велику Донецьку агломерацію (Покровськ, Костянтинівка, можливо, навіть Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка) не оминути, і вони можуть тривати місяцями або навіть роками.

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