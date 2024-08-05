РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

Росіяни рідко проводять механізовані штурми на Покровському напрямку, ворог покладається на важку тактику піхоти, зазначили в ISW.

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Росіяни просуваються на трьох напрямках фронту: Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Російські війська продовжують наступ з використанням важкої тактики піхоти. Окупанти просунулись на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналіз геолокаційних кадрів підтверджує, що росіяни просунулись в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину цього населеного пункту. Міноборони РФ 4 серпня заявило, що їхні війська захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Проте, в ISW зазначили, що це сталося ще 29 липня.

Також російські мілблогери стверджують, що їхні війська просунулися до одного кілометра вглиб і на 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої у напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і продовжили просування в межах Іванівки (на схід від Покровська). Російські пропагандисти заявили, що окупанти вийшли на північно-східну околицю Желанного (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці цього населеного пункту.

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ISW повідомляє, що російські окупанти продовжують наступальні дії в таких напрямках:

на північний схід від Покровська, в районі Воздвиженки;

на схід від Покровська, біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;

на південний схід від Покровська, в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желанного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки.

За словами речника української бригади, що діє на Покровському напрямку, ворог рідко проводить механізовані штурми в цьому районі. З червня 2024 року росіяни покладаються переважно на важку тактику піхоти.

Війська РФ нещодавно досягли успіхів на захід від Донецька та продовжують наступальні операції на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 4 серпня, окупанти просунулися в межах північної частини Красногорівки та південно-східної частини Костянтинівки.

Російські "воєнкори" 3 і 4 серпня повідомляли, що російські окупанти просунулися до північно-західної околиці Красногорівки і активізували наступ на Костянтинівку після значної артилерійської підготовки. Ворог продовжує наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

За даними ISW, росіяни також просунулися на південь від Великої Новосілки в районі адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областямию. Ворог продовжив наземні атаки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що окупанти просунулися на північ від Урожайного під час механізованого штурму. Окрім того, російські загарбники продовжили наступальні дії в напрямку Роздольного.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, російські штурмові загони перетнули канал Сіверський Донець - Донбас у місті Часів Яр Донецької області та закріпилися в мікрорайоні Жовтневий. OSINT-проєкт DeepState зазначив, що ворог просунувся у Часовому Яру, закріпившись на вулиці Маріупольській.

Також пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик повідомила, що російські окупанти продовжують безперервні штурми на Покровському напрямку фронту, що змусило оголосити примусову евакуацію родин з дітьми з найближчих громад.

Як повідомляв Главред, через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів. До Донецька, Горлівки та інших захоплених населених пунктів прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів.

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