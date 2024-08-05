РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

Російські війська продовжують наступ з використанням важкої тактики піхоти. Окупанти просунулись на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналіз геолокаційних кадрів підтверджує, що росіяни просунулись в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину цього населеного пункту. Міноборони РФ 4 серпня заявило, що їхні війська захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Проте, в ISW зазначили, що це сталося ще 29 липня.
Також російські мілблогери стверджують, що їхні війська просунулися до одного кілометра вглиб і на 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої у напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і продовжили просування в межах Іванівки (на схід від Покровська). Російські пропагандисти заявили, що окупанти вийшли на північно-східну околицю Желанного (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці цього населеного пункту.
ISW повідомляє, що російські окупанти продовжують наступальні дії в таких напрямках:
- на північний схід від Покровська, в районі Воздвиженки;
- на схід від Покровська, біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;
- на південний схід від Покровська, в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желанного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки.
За словами речника української бригади, що діє на Покровському напрямку, ворог рідко проводить механізовані штурми в цьому районі. З червня 2024 року росіяни покладаються переважно на важку тактику піхоти.
Війська РФ нещодавно досягли успіхів на захід від Донецька та продовжують наступальні операції на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 4 серпня, окупанти просунулися в межах північної частини Красногорівки та південно-східної частини Костянтинівки.
Російські "воєнкори" 3 і 4 серпня повідомляли, що російські окупанти просунулися до північно-західної околиці Красногорівки і активізували наступ на Костянтинівку після значної артилерійської підготовки. Ворог продовжує наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.
За даними ISW, росіяни також просунулися на південь від Великої Новосілки в районі адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областямию. Ворог продовжив наземні атаки.
Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що окупанти просунулися на північ від Урожайного під час механізованого штурму. Окрім того, російські загарбники продовжили наступальні дії в напрямку Роздольного.
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Нагадаємо, російські штурмові загони перетнули канал Сіверський Донець - Донбас у місті Часів Яр Донецької області та закріпилися в мікрорайоні Жовтневий. OSINT-проєкт DeepState зазначив, що ворог просунувся у Часовому Яру, закріпившись на вулиці Маріупольській.
Також пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик повідомила, що російські окупанти продовжують безперервні штурми на Покровському напрямку фронту, що змусило оголосити примусову евакуацію родин з дітьми з найближчих громад.
Як повідомляв Главред, через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів. До Донецька, Горлівки та інших захоплених населених пунктів прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів.
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