Ворог готує новий небезпечний удар: на яке місто націлились - ОТУ 'Луганськ'

Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими.

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Окупанти продовжують накопичувати сили на Донеччині / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

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В районі Часового Яру та Торецька окупанти накопичують сили

На Торецькому напрямку зменшилася кількість штурмів

В районі Часового Яру та Торецька Донецької області російські окупаційні війська продовжують накопичувати особовий склад для майбутнього удару.

Таку заяву зробила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного".

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"Зараз ми говоримо про те що, там знаходяться кадрові частини, укомплектовані контрактниками і комплектовані вони добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль мають високий рівень комплектування", – розповіла вона.

Торецьк / Инфографика: Главред

За словами речниці, ворожі сили готуються до майбутнього удару. Однак поки що ворог не має можливості наступати на місто Часів Яр з застосування техніки. Річ у тім, що для цього їм потрібно навести переправи через канал.

"Для того, щоб навести міст, потрібно щоб не відбувалось активних обстрілів. А ми, захищаючи цей канал, звісно їм такої можливості не дамо і будемо тримати цей канал під пильним оком нашої артилерії", — розповіла Анастасія Бобовнікова.

Водночас, за словами речниці, на Торецькому напрямку кількість штурмів зменшилась, а також змінився їх характер.

"Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими", — розповіла Анастасія Бобовнікова.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - що відомо

За даними ISW, ЗСУ "тиснуть" на ворога в Курській області та мають успіхи на Донеччині. За версією росблогерів, ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

Водночас президент Володимир Зеленський провів три важливі наради щодо оборонної тематики. Найбільше уваги приділялося зараз Курахівському напрямку.

Як повідомляв раніше Главред, залучення військ КНДР веде до розгромних втрат. Основною метою їхнього перекидання є забезпечення новими резервами російського угруповання на Курському напрямку.

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