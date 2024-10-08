Ворог просунувся біля двох населених пунктів: у DeepState назвали напрямки

Аналітики DeepState 8 жовтня оновили мапу та повідомили, куди просунулися окупанти на фронті.

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Окупанти просунулись в Луганській та Донецькій областях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот Deep State

Окупанти мають тактичні успіхи в Луганській та Донецькій областях. Про це повідомляють OSINT-аналітики із Deep State, оновивши мапу бойових дій в Україні.

Відповідно до опублікованої карти, ЗС РФ зайняли село Желанне Перше (Бажане Перше із квітня 2024 року) Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області та село Стельмахівку у Сватівському районі Луганської області.

ЗС РФ зайняли село Желанне Перше / скриншот Deep State

Крім цього ворог також просунувся у Максимільянівці (Покровський район Донецької області).

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Окупанти просунулись у Максимільянівці / скриншот Deep State

В селі станом на квітень 2024 року залишалось 50 цивільних осіб. Як відомо, населення села Бажане Перше становило 192 особи. Мешканців Стельмахівки повністю евакуювали у 2022 році, коли ЗСУ вибили звідти російських окупантів. Окупанти регулярно обстрілювали село, воно було майже зруйноване.

Наразі Генштаб ЗСУ не коментував у своєму зведенні можливу втрату населених пунктів.

Бої на Донбасі - що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня у прес-службі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що підрозділи українських військ були виведені з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій.

Згодом командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів, що ворог на досягнутому зупинятись не збирається. Бунятов вважає, що наступними населеними пунктами, які будуть намагатися захопити росіяни після Вугледару, може стати Максимільянівка та Дальнє.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що окупація Вугледара не призведе до критичної ситуації. Проте ворог продовжує вести повзучий наступ і незабаром спробує досягти нових просувань на полі бою.

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