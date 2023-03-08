Ворог пішов у наступ на Харківському напрямку: у ЗСУ назвали "гарячу" ділянку

Загарбники РФ зазнають значних втрат у живій силі, наголосив Сергій Череватий.

Окупанти намагаються атакувати на харківському напрямку / Міноборони РФ

На харківському напрямку російські окупанти перейшли в атаку. Ворог кілька тижнів намагається просунутися на Лимансько-Куп'янському напрямку.

При цьому загарбники несуть значні втрати в живій силі в результаті боїв, розповів представник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які примикають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли ряд населених пунктів. А на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог активний вже кілька тижнів", — розповів він.

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Представник Східного угруповання військ уточнив, що ворог завдає ударів в районі:

Гряниківки;

Білогорівки;

Виїмки;

Спірного;

Невського;

Федорівки.

"Вони активні в плані нанесення артилерійського вогню по всьому цьому напрямку", - додав Череватий.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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