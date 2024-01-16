У двох громадах Харківщини оголосили повну евакуацію: що відомо

Рішення про евакуацію прийняли внаслідок погіршення безпекової ситуації в регіоні.

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На Харківщині оголосили примусову евакуацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Харківській області оголошено обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Повну евакуацію проводять через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", - оповістив він.

За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти. Евакуюватися закликають сім'ї з дітьми, що мешкають у населених пунктах:

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Кіндрашівська громада : Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка;

: Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка; Куриливська громада: Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха.

Голова ОВА зазначив, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

"Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - додав голова Харківської ОВА.

Бажаючі евакуюватися можуть телефонувати цілодобово за номером 0-800-33-92-91.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, військовий кореспондент Богдан Мірошниченко попередив, що протягом наступних 10 днів може відбутися посилення атак російських військ на головних напрямках. За його словами, до 20 січня окупанти можуть розпочати штурмові дії під Авдіївкою, а їх осінньо-зимовий наступ ще не вичерпався.

Також військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду розповів, що західні ЗМІ неправильно інтерпретували інформацію про наступ російських військ на Харківську область. За його словами, росіяни спрямовуються на східний берег річки Оскіл з метою захоплення стратегічних міст Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ.

Як повідомляв Главред, українські війська вдало провели контратаку поблизу Орлянки, що на південний схід від Куп'янська і визволили 1,7 квадратних кілометрів території, за даними Інституту вивчення війни.

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