Окупанти рахують втрати: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи

До місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги.
У четвер, 15 вересня, в південній частині захопленого російськими окупантам Мелітополя Запорізької області прогриміли два вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Разом з тим він уточнив, що до місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги.
"Тільки що: 2 гучних вибухи в південній частині Мелітополя. В ту сторону вже мчать "швидкі". Так що підраховуємо втрати ворога", - написав Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.
Також відомо, що 7 вересня був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".
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