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Окупанти рахують втрати: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи

15 вересня 2022, 15:01

До місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи / Фото УНІАН

У четвер, 15 вересня, в південній частині захопленого російськими окупантам Мелітополя Запорізької області прогриміли два вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим він уточнив, що до місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги.

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"Тільки що: 2 гучних вибухи в південній частині Мелітополя. В ту сторону вже мчать "швидкі". Так що підраховуємо втрати ворога", - написав Федоров.

Окупанти рахують втрати: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.

Також відомо, що 7 вересня був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".

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новини Мелітополя Федоров війна Росії та України
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