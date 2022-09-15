Окупанти рахують втрати: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи

В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи / Фото УНІАН

У четвер, 15 вересня, в південній частині захопленого російськими окупантам Мелітополя Запорізької області прогриміли два вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим він уточнив, що до місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги.

Видео дня

"Тільки що: 2 гучних вибухи в південній частині Мелітополя. В ту сторону вже мчать "швидкі". Так що підраховуємо втрати ворога", - написав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.

Також відомо, що 7 вересня був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".

Читайте ще: