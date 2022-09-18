Окупанти рахують втрати: по базі РФ у Сватовому завдали потужного удару

Колишня база окупантів РФ у Сватовому / Facebook / sergey.gaidai.loga

У захопленому російськими окупантами Сватовому Луганської області прогримів вибух на автовокзалі, де перебували військові РФ.

Там базувалися окупанти, повідомив в Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Хлопок" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали решисти. Тепер 200, 300...", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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