Окупанти рахують втрати: по базі РФ у Сватовому завдали потужного удару

Зруйновано автовокзал, всередині якого проживали окупанти, підкреслив Сергій Гайдай.
У захопленому російськими окупантами Сватовому Луганської області прогримів вибух на автовокзалі, де перебували військові РФ.
Там базувалися окупанти, повідомив в Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Хлопок" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали решисти. Тепер 200, 300...", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.
Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.
"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.
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