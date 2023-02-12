"Ворог кинув всі останні резерви": Путін віддав наказ захопити Донбас до 1 березня - Маломуж

На новий наступ ворог кинув всі останні резерви, які раніше воювали в гарячих точках, заявив Микола Маломуж.

Володимир Путін, Микола Маломуж / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед своєю армією захопити всю Донецьку і Луганську область до 1 березня.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж у коментарі Обозревателю зазначив, що бої будуть дуже жорстокими.

"Путін поставив завдання до 23-24 лютого захопити Бахмут і просунутися на Сватово-Кремінному напрямку, а до 1 березня захопити всю Донецьку і Луганську область", – заявив Маломуж.

За його словами, на новий наступ ворог кинув всі останні резерви – ВДВ, морської піхоти, частини, які брали участь у бойових діях в Сирії та інших гарячих точках.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Тому попереду важкі бої. Я думаю, вони можуть врізатися на кілометри. Але ми готові до таких дій. Ми відстежуємо всі пересування ворога. Готуються потужні оборонні системи і маневри щодо контрударів, флангових ударів, можливо, контрнаступальних операцій тактичного рівня, а в перспективі і стратегічного", - підкреслив генерал.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія в ході свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – Сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів у ході свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік вони не зможуть здійснити прорив.

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