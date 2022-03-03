Дерипаска спрогнозував найжорсткішу кризу в Росії через напад на Україну/ dossier-ua.com

Через напад на Україну Російську Федерацію чекає найжорсткіша криза, яка триватиме мінімум три роки. Такий прогноз зробив один із найвпливовіших російських бізнесменів Олег Дерипаска.

Про це він сказав, виступаючи на Красноярському економічному форумі, пише "Дзеркало тижня".

"Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: "опустять залізну завісу чи не опустять?", залізну завісу вже опустили. Криза мінімум роки на три найжорстокіша. Помножуйте кризу 1998 року мінімум на три", – зазначив бізнесмен.

За його словами, за три тижні можна буде зрозуміти, як вплинуть запроваджені санкції на державні банки Росії.

Дерипаска додав, що першим кроком до стабілізації ситуації повинен стати мир.

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"Другий крок – чесно обговорити, де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, які ризики несе, безумовно важливо підняти населення", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово скаржаться на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти, навіть за попереднім замовленням і комісії. Банки пояснюють це зростаючим попитом і складною логістикою через західні санкції.

При цьому в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів економіст і експерт з біржових стратегій Олександр Бутманов заявив, що фондовий ринок Росії мертвий. Так він відповів на питання пропагандистської журналістки, чи сподівається залишитися в біржовій стратегії, і додав, що вже готується працювати Дідом Морозом.

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