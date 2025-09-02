Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2025, 02:29
5
Росіян цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту.
Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ
РФ активно спостерігає за об'єктами інфраструктури / Главред

Що відомо:

  • РФ слідкує за українськими об'єктами інфраструктури
  • Під прицілом ворога підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура

Росіяни активно спостерігають за українськими об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявив фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіян цікавлять об'єкти енергетики. Мова йде про підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура.

відео дня

"За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту", - написав "Флеш".

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Києві було влучання у багатоповерхівку, один під’їзд завалився. Внаслідок цього загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Аварійно-рятувальні роботи завершено 29 серпня.

Пізніше з'явились перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:29Україна
Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

02:07Фронт
"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

00:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Останні новини

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

02:43

Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній картіВідео

02:29

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
01:07

Чому кіт розтягується після сну: прості жести з великим сенсом

00:13

"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

01 вересня, понеділок
23:58

Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря

23:02

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

Реклама
22:27

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:00

"Нептун" і "Фламінго": експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

21:07

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:00

Деталь, що рятує життя: навіщо потрібні чорні цятки на лобовому скліВідео

20:53

"Автомат" чи "механіка": експерти розвіяли популярний міф про економію пального

20:38

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:27

Якою спочатку мала бути металева гривня: історик здивував фактомВідео

20:24

Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під ПокровськомВідео

19:59

Фінальний акорд осені: прості дії, які впливають на ягоди наступного сезонуВідео

19:46

"Укроборонпром" вимагає перегляду рішення ДАСУ щодо Ми-8МТ

19:41

РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

Реклама
19:10

Навіщо Кремль витягнув із нафталіну ЯнуковичаПогляд

18:57

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

18:55

Які ваші приховані таланти: про все розповість лінія серця на долоні

18:42

Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

18:28

Діана мріяла про це: Гаррі у відчаї звернувся до принца Вільяма

18:20

Забіг "Біжу за мову": в Києві понад 500 учасників бігли на підтримку полонених

18:06

"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

18:04

Чи можна пити з-під крана: простий спосіб перевірити воду на якістьВідео

17:56

Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

17:52

Що не можна робити 2 вересня: суворі заборони, які не можна порушувати

17:37

Після чуток про вагітність: чоловік MamaRika заговорив про другу дитину

17:15

"Мені подобаються плітки": Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку

17:07

"Він втрачає майстерність": в МЗС України відповіли на вигадки Путіна про війну

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

Реклама
15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти