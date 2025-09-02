Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

Росіян цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту.

РФ активно спостерігає за об'єктами інфраструктури / Главред

Що відомо:

РФ слідкує за українськими об'єктами інфраструктури

Під прицілом ворога підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура

Росіяни активно спостерігають за українськими об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявив фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіян цікавлять об'єкти енергетики. Мова йде про підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура.

"За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту", - написав "Флеш".

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Києві було влучання у багатоповерхівку, один під’їзд завалився. Внаслідок цього загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Аварійно-рятувальні роботи завершено 29 серпня.

Пізніше з'явились перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

