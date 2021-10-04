У Львівській області рекордна кількість дітей хворіє на коронавірус

У Львівській області діти хворіють коронавірусом / Daniel Foster / flickr.com/

У дитячій клінічній лікарні Львівської області Охматдит лікуються 41 хвора на коронавірус дитина - це рекордна кількість для закладу за весь час пандемії, повідомляє пресслужба лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19-це наш рекорд за весь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей в нашому особливому відділенні. Це діти від декількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.

Відзначається, що всі пацієнти лікуються відповідно до протоколів і не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

Пресслужба зазначає, що у разі виявлення симптомів коронавірусу у дитини - необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо її стан погіршується-повідомити про це до "швидкої".

Сьогодні Охматдит є єдиною дитячою лікарнею, яка приймає хворих на коронавірус неповнолітніх.

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Зазначимо, Вадим Арістов також назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Також Арістов розповів, чому зараз категорично не можна знімати маски.