Вроджена пневмонія: COVID-19 вбив немовля на Прикарпатті, деталі трагедії

На Прикарпатті дитина померла від коронавірусу / УНІАН

У Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.

Як пише видання Galka, її мати хворіла коронавірусом. За словами директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Руслана Савчука, 26-річна вагітна жінка захворіла коронавірусом ще на початку вересня, проте відмовилася від госпіталізації.

За даними медиків, 11 вересня жінка зробила ПЛР-тест в одній з приватних лабораторій, який виявився позитивним. Однак породілля відмовилася звернутися за допомогою до лікарів і продовжила лікування вдома.

У той же час 16 вересня повторний ПЛР-тест показав негативний результат, а вже 18 вересня - жінка поступила в пологовий будинок де і народила дівчинку.

Підкреслюється, що відразу після пологів дитину перевели в реанімацію через погіршення його самопочуття і під'єднали до ШВЛ.

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Дівчинка померла того ж дня через вроджену пневмонію. Згідно з посмертним аналізом - у немовляти виявили коронавірус.

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Нагадаємо, за даними медиків, в Україні на початку епідемії коронавірусом хворіли в основному дорослі, то тепер хворіють діти, в тому числі і малюки в віці до року.