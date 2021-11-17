Привозять на ношах з низькою сатурацією: лікар розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19

Лікар назвала назвала головну помилку при лікуванні коронавірусу / Фото Reuters

Ігнорування коронавірусної хвороби при перших симптомах COVID-19 призводить до небезпечних наслідків. Чим пізніше пацієнт звертається до лікаря, тим вище ризик летального результату, розповіла лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

Найбільший ризик при затягуванні зі зверненням за медичною допомогою при захворюванні на коронавірус у літніх пацієнтів, сказала медик в інтерв'ю УНН. Часто їх привозять в лікарню вже на ношах, коли хвороба перейшла у важку форму.

Мороз також також назвала головну помилку при лікуванні коронавірусу. За її словами, це безконтрольний прийом антибіотиків.

"Люди лікуються антибіотиками, протигрипозними, капають імуноглобуліни вдома і стовбурові клітини. Антибіотики призводять до резистентності. На вірусну пневмонію вони не діють. Вони погіршують стан", - пояснила інфекціоніст.

Вона ж закликала не орієнтуватися на температуру. Якщо вона не підвищується до 38 градусів, то це не означає, що хвороба пройде легко.

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"А потім за тиждень, через день, сатурація різко падає, і таких людей привозять вже на ношах. Так не можна. Температура - це не основний критерій", - підкреслила медик.

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Як повідомляв Главред, раніше голова приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що коронавірус може діяти непередбачувано, у пацієнта може бути як псевдолегкий, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди свідчить про поліпшення стану.

"Якщо пацієнт має високу температуру постійно, вона погано збивається впродовж п'яти-семи днів, то це майже гарантовано важкий перебіг. Є псевдолегкий перебіг, коли пацієнт дійсно не відчуває проблем з сатурацією, немає високої температури на шостий-сьомий день, але це не гарантія того, що у пацієнта не почнеться важкий перебіг через день-два", – сказав лікар.

Також Жиравецький розписав, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта.

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