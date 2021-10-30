Лікар розповів, хто найбільш вразливий до штаму "Дельта": "Хвороба прогресує вдвічі швидше"

Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Штам коронавірусу "Дельта" набагато агресивніше своїх попередників - в лікарню з ним потрапляють більше людей, у яких хвороба протікає важче, ніж це було раніше.

В інтерв'ю Главреду лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк розповів, що хворі "Дельтою" до них в лікарню почали надходити починаючи з серпня.

"Спочатку ми протестували саме на "Дельту" близько 10 осіб, але пізніше вже в цьому не було сенсу, оскільки більшість потрапляла до нас саме з цим штамом. Це було помітно, тому що у них змінилася "клініка". По-перше, змінився вік хворих, адже раніше в лікарню потрапляли, як правило, люди старше 50 років, але зараз це, більше люди молодого віку - лежали люди і 18, 20-річні, але більшість 35-55 років", - поділився медик.

Також Річняк підкреслив, що у хворих "Дельтою" зараз дійсно більш важкий перебіг хвороби.

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читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з Британії"Наприклад, днями до нас надійшов чоловік 36 років з дуже низькою сатурацією в 80%. Загалом з "Дельтою" люди почали швидше потрапляти в лікарню - вже на 4-6 день захворювання у них розвивається пневмонія і знижується сатурація, хоча раніше в лікарні, як правило, лягали після 10 дня, в основному на 12-14 день. Тобто зараз хвороба прогресує майже вдвічі швидше", - поділився інфекціоніст.

Раніше Михайло Річняк розповідав, що перші симптоми хворих на коронавірус змінилися з появою штаму "Дельта" в Україні. Раніше, в перші дні хвороби, одними з основних симптомів була втрата нюху і смаку, але тепер до них додалися і нові.

Читайте повну версію інтерв'ю головреда з Михайлом Річняком.