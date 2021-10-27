УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців

27 жовтня 2021, 15:50

За словами медика, новий штам коронавірусу поширюється по всій планеті, дуже агресивний і швидко мутує.

коронавірус, лікарня
Коронавірус в Україні / УНІАН

Головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко стверджує, що лікування від нового штаму коронавірусу Дельта+ немає.

"На сьогоднішній день Олександрівська лікарня міста Києва завантажена на 80-90%, тобто розгорнута як інфекційний госпіталь на 650 ліжок, у тому числі - 160 реанімаційних ліжок. З усіх хворих, які знаходяться в лікарні, до 30% важкі і вкрай важкі - знаходяться у відділенні реанімації", - каже медик в ефірі телеканалу LIVE.

За її словами, медики ще не діагностували новий штам вірусу, "але найближчим часом зможемо підтвердити в нашій лабораторії, що це мутантний вірус Дельта".

За її словами, новий штам коронавірусу поширюється по всій планеті, дуже агресивний і швидко мутує.

"Вірус викликає високу температуру, у хворих швидко знижується сатурація і всі вони – киснезалежні, потребують інвазивної і неінвазивної сатурації легенів", - розповіла Людмила Антоненко.

Реклама

читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з Британії

Медики відзначають, що вакцинація допоможе зменшити ризики зараження коронавірусом і уникнути важких наслідків.

Нова мутація Дельти вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці інфікуються коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

viber
коронавірус коронавірус в Україні Людмила Антоненко
Зараз ви переглядаєте новину «Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Принесуть біду: названо три речі, які не можна губитиПринесуть біду: названо три речі, які не можна губити Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'яЗеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'я День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібноДень Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно Путін бачить загрозу в самому існуванні УкраїниПутін бачить загрозу в самому існуванні України

Останні новини

18:17

Прожили душа в душу і померли в один день: на Львівщині від коронавірусу померло подружжя

17:59

Те, про що не прийнято говорити вголос: ТОП-5 знаменитостей, які страждають психічними розладами

17:53

Прикмети на 28 жовтня: що не можна робити у Єфимів день і як не потрапити в біду Відео

17:19

Велике будівництво: Херсонщина стала першою, де завершили реконструкцію приймальних відділень

17:09

Зеленський відреагував на петицію про заборону концертів російських артистів в Україні Відео

Реклама
17:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

16:50

Нафтогаз" не в змозі протягом тижня забезпечити бюджетників газом – Асоціація

16:47

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

16:39

Метінвест буде безкоштовно постачати кисень для боротьби з COVID-19 в кілька областей

16:35

В Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щеплення Відео

16:31

Ганяв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові Фото Відео

15:59

Зірка Не народися вродливою Неллі Уварова втратила дитину Відео

15:50

Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців Відео

15:41

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

15:40

Посиніли губи: у дитячому садочку Кропивницького малеча ледь не загинула від переохолодження

15:28

ДТП у Харкові: батько винуватця зробив першу заяву про трагедію

15:10

Потепління скасовується: синоптики попередили про дощі та тумани в Україні Відео

15:03

Резонансна ДТП у Харкові: донька загиблого записала емоційне звернення Фото Відео

15:00

Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками Відео

14:59

Червона зона карантину: які обмеження будуть у Київській області з 30 жовтня

Реклама
14:55

"Є області не червоні, а "бордові": Радуцький заявив про загрозу колапсу медичної системи Відео

14:39

Відома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП

14:24

Названо найсмачніший і корисний бургер: готувати всього 10 хвилин Відео

14:12

ДТП у Харкові: з'явилися подробиці про стан постраждалих

14:03

Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру

13:42

Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів

13:42

Поки Дорофєєва у від'їзді: Володимир Дантес пристрасно вкусив танцівницю

13:32

Замість в'язниці в IT: у Мінцифри запропонували незвичайне покарання творцеві фейкової "Діі"

13:30

"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко Відео

13:09

Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

13:07

Законопроєкт №5655 про реформу містобудування можуть прийняти до кінця року

12:47

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

12:40

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

12:33

"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші Відео

12:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

11:52

У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді Відео

11:49

Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію" Відео

11:30

Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

11:19

"Всередині мене дитина": Alyona Alyona шокувала фанатів фото в підгузку

11:04

Під загрозою життя дітей: на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію через небезпечну хворобу

Реклама
10:56

У МОЗ розповіли, яким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19

10:40

В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

10:16

У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли Відео

10:12

Авіаційних фахівців для Албанії навчатимуть у столичному НАУ

10:08

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

10:03

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

10:01

Чи шкідливо пити каву вранці-відповідь медика

09:43

Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

09:18

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

09:09

"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти