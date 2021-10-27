Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців

Коронавірус в Україні / УНІАН

Головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко стверджує, що лікування від нового штаму коронавірусу Дельта+ немає.

"На сьогоднішній день Олександрівська лікарня міста Києва завантажена на 80-90%, тобто розгорнута як інфекційний госпіталь на 650 ліжок, у тому числі - 160 реанімаційних ліжок. З усіх хворих, які знаходяться в лікарні, до 30% важкі і вкрай важкі - знаходяться у відділенні реанімації", - каже медик в ефірі телеканалу LIVE.

За її словами, медики ще не діагностували новий штам вірусу, "але найближчим часом зможемо підтвердити в нашій лабораторії, що це мутантний вірус Дельта".

За її словами, новий штам коронавірусу поширюється по всій планеті, дуже агресивний і швидко мутує.

"Вірус викликає високу температуру, у хворих швидко знижується сатурація і всі вони – киснезалежні, потребують інвазивної і неінвазивної сатурації легенів", - розповіла Людмила Антоненко.

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Медики відзначають, що вакцинація допоможе зменшити ризики зараження коронавірусом і уникнути важких наслідків.

Нова мутація Дельти вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці інфікуються коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.