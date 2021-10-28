Лікар попередив про нові симптоми Дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

Втрата нюху і смаку відійшла на другий план / Reuters

Перші симптоми хворих на коронавірус змінилися з появою штаму Дельта в Україні. Про це повідомив лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк.

У коментарі Главреду медик розповів, що раніше, в перші дні хвороби, одними з основних симптомів була втрата нюху і смаку, але тепер до них додалися й нові.

"Зараз люди їх теж втрачають, але якщо раніше це спостерігалося у 70-80% людей, то тепер лише у 10-20%. Зате ті, хто до нас потрапляє, мають дуже активний початок хвороби. Зазвичай люди сприймають її як ГРВІ - температура 37,2 - 37,3 і слабкість і такі люди потрапляють до нас на 10 день", - розповів лікар-інфекціоніст.

Також Річняк зазначив, що, у більшості спостерігається висока температура під 40, яку майже неможливо збити.

читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з Британії"Люди п'ють парацетамол, "мефенамінку", на дві години збивають і потім знову температура. На 5-6 добу з'являється тяжкість дихання, вони відчувають різкий біль у грудях, плечах, вони втрачають свідомість, у них часто перепади артеріального тиску або знижений тиск", - поділився медик.

Нова мутація "дельти" вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.