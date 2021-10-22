Лікарка пояснила, чому навіть перехворілим на COVID-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися

Імунітет після одного штаму коронавірусу не захищає від інших штамів / Reuters

Ті люди, які перехворіли на коронавірус, мають антитіла тільки до певного штаму, тоді як вакцинація захищає загалом, оскільки вона унеможливлює важкий перебіг коронавірусної хвороби будь-якого штаму.

Про це в ефірі "Права на владу" заявила завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець. За її словами, той пацієнт, який перехворів на коронавірус, не порівнюється з пацієнтом вакцинованим.

В ефірі програми нардеп Шахов заявив, що він не має наміру вакцинуватися, оскільки перехворів на коронавірус та має імунітет. На це лікар йому відповіла, що такий імунітет захищає лише від одного штаму. Від всіх штамів може захистити тільки вакцина, яка значно полегшить перебіг хвороби.

Також вона розкритикувала слова Шахова, що в країні є 500 тисяч осіб, насамперед тих, хто має хронічні та онкохворі, яким протипоказано вакцинуватися. Лікарка заявила, що є тільки одне незаперечне і безумовне протипоказання до вакцинації – це алергія на її компоненти.

Усім іншим, особливо тим, хто має хронічні хвороби і онкологічні, вакцинуватися треба в першу чергу.

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