"Цілком законно": у Зеленського попередили про майбутнє видворення росіян з Криму

Йдеться про громадян Росії, які не є кримчанами, підкреслила Таміла Ташева.

Таміла Ташева розповіла про деокупацію Криму / УНІАН/injir.media

Після звільнення Криму від російської окупації всі громадяни РФ, які приїхали на півострів з порушенням міграційного законодавства України, будуть змушені його покинути.

Спроби РФ називати це депортацією безпідставні, заявила Укрінформу постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

"У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже є правові норми. Всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства та умов перетину кордону, повинні виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, тому що вони там незаконно перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" або "Чаплинка", не запросили міграційних органів про можливість проживання там", - пояснила він.

За її словами, осіб, яким потрібно було отримувати посвідку на проживання на окупованій території та дозвіл на в'їзд іноземців на окуповану територію, налічується від 500 до 800 тисяч.

Представник президента в АРК зазначила, що мова йде про громадян Росії, які не є кримчанами.

"Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їх видворення - абсолютно законний процес, який не можна і порівнювати з депортацією 1944 року, коли кримських татар вивезли в товарних вагонах без документів із земель, де вони історично сформували свою державність. Зараз же особи, які мають громадянство іншої країни, незаконно перетнули кордон і перебувають на території нашої держави. Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, до нього застосовують примусове видворення. Ось і ми будемо його застосовувати", – уточнила вона.

Як росіянам можна повернутися до Криму

Співрозмовниця також уточнила, як громадянам РФ можна буде повернутися у звільнений Крим.

"Є гуманітарні принципи. Наприклад, поодинокі випадки, коли людина за збігом обставин фактично не може виконати вимоги міграційного законодавства. У таких випадках можливі винятки, але вони повинні спочатку виїхати і подати в міграційні органи відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи. Скільки таких осіб буде - не знаємо. Може, сотні, а може, 1-2 тисячі", — додала Ташева.

Підготовка деокупації Криму

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, в тому числі військовим. Це розуміє в тому числі і світова спільнота.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

У свою чергу Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.

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