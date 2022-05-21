Хоча б попили разом чаю: Олена Зеленська розповіла, як змінила війна їхню сім'ю з президентом

Володимир і Олена Зеленські / УНІАН

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла про те, що їхня сім'я з президентом Зеленським, як і величезна кількість українських сімей, зараз роз'єднана через війну проти Росії. Про це сказала в інтерв'ю під час телемарафону "Єдині новини".

"Він (президент України Володимир Зеленський – Главред) живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися тільки по телефону", - говорить Зеленська.

Перша леді зазначає, що останнім часом у їх сім'ї нарешті з'явилося кілька можливостей побути разом, зокрема, в рамках публічних заходів.

"І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Це такий відмінний привід попити разом чаю", - сказала Зеленська.

За її словами, їхня сім'я за час війни не надто змінилася — між ними як і раніше панує порядок.

"Не можу сказати, що наша сім'я дуже змінилася. Ми тримаємося, все добре, в нашій родині як і раніше порядок. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією сім'єю, поговорити про всі справи", — сказала перша леді.

У той же час, президент Зеленський сказав, що вони з дружиною вечеряють разом віртуально — кожен день розповідають, хто і що їв на вечерю.

"Як і всі, ми чекаємо, що можна буде об'єднатися знову, як і всі сім'ї в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом", — сказала Зеленська.

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Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зізналася, що відчуває себе приниженою через те, що повинна ховатися. Хоча це необхідно з міркувань безпеки.

При цьому Зеленська зазначила, що загроза для життя нависла над кожним жителем України. І цього перша леді ніколи цього не пробачить росіянам.

"Ховатися - це приниження. Я відчуваю це приниження щохвилини. Я ніколи цього не пробачу. А загроза для життя постійно існує для кожного з нас-для всіх жінок, чоловіків і дітей України. Очевидно, всіх нас знищити неможливо. І всякий, хто вціліє, назавжди збереже це почуття", – сказала Зеленська.

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