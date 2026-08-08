"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетах

Після удару РФ у магазинах зникають товари. Офіційний акаунт fora.market підтвердив цю проблему та пояснив складну ситуацію з логістикою.

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Внаслідок обстрілу знищено склади мережі "Фора" / Колаж: Главред, фото: threads.com/@alyona_linnik

Коротко:

У Києві помітили порожні полиці після атаки РФ

"Фора" попередила про тимчасові перебої з товарами

Мешканці Києва помітили одразу в кількох магазинах міста, що входять до мережі Fozzy Group, зникнення певних торгових марок з полиць. Це сталося після російської атаки на логістичні центри Novus і "Сільпо".

Користувачі звернули увагу на порожні полиці у відділах свіжих овочів та фруктів, де замість звичного асортименту виставляють пляшки з водою.

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Полиці в супермаркеті "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Про свої спостереження в соцмережі Threads написала Альона Ліннік.

"Після російської атаки на логістичні центри Novus і "Сільпо" я помітила в кількох київських магазинах, що входять до мережі Fozzy Group, зникнення певних торгових марок на полицях, але щоб не сіяти паніку зайвий раз, запевняла себе тим, що полиці супермаркетів повні і зникнення деяких звичних для мене брендів нічого не означає. Але сьогодні, побачивши таку картину в супермаркеті неподалік, стало і сумно, і тривожно, бо це вперше, коли у відділі овочів та фруктів настільки порожньо", - написала українка.

Полиці в супермаркеті "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Порожні полиці помітили і в магазині "Сільпо":

Що кажуть у компанії "Фора"

У мережі супермаркетів "Фора" попередили про тимчасові перебої з асортиментом та відсутність окремих товарів на полицях. Причиною стало знищення важливих складів для зберігання продукції внаслідок чергової російської атаки.

"На жаль, зараз ми опинилися в дуже складній ситуації: внаслідок російської атаки було знищено важливі склади для зберігання продукції. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути відсутні", - заявили представники мережі.

У компанії наголосили, що команда вже працює над оперативною перебудовою ланцюгів постачання. Наразі ритейлер робить усе можливе, щоб щодня доставляти до магазинів товари першої необхідності та якомога швидше відновити повноцінний асортимент.

8 серпня у "Форі" повідомили, що всі магазини працюють у звичному режимі. Однак ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала важливі склади.

"Разом із ними ми втратили значну частину товарних запасів, техніку та обладнання. Тому зараз деяких звичних продуктів тимчасово може не бути на полицях. Але ми працюємо. Щодня шукаємо нові рішення, відновлюємо постачання і робимо все можливе, щоб найнеобхідніше було поруч, а звичні товари якнайшвидше поверталися в магазини. Поступово все повернемо", - додали в компанії.

Оголошення у магазині "Фора" / threads.com/@placekyiv

Дивіться відео - Порожні полиці у Києві - магазини попередили про перебої з товарами:

Атаки РФ по Україні - новини

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області.

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які загинули, виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Крім того, російські війська атакували поїзд, що курсує за маршрутом Суми – Київ. За даними "Укрзалізниці", ворожі дрони влучили в локомотив, також пошкоджено один із вагонів.

У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок удару російського БПЛА виникла пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м.

За даними ЗС ЗСУ, в ніч на 8 серпня РФ атакувала Україну 6 балістичними ракетами "Іскандер-М", зенітними керованими ракетами С-400 та 151 дроном. Протиповітряною обороною збито 135 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Збити балістичні ракети не вдалося.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БПЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків у 7 локаціях. Кілька ракет не досягли цілей.

В Україні серйозний дефіцит ракет для ППО

В Україні вже кілька місяців критично не вистачає ракет для відбиття масованих балістичних атак країни-агресора Росії. Про це в інтерв’ю Sky News заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що зараз зосереджений на переговорах з американським лідером Дональдом Трампом та іншими союзниками, які можуть надавати Україні засоби та озброєння для захисту країни, а також посилювати санкції проти РФ.

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