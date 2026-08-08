Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетах

Анна Ярославська
8 серпня 2026, 11:11оновлено 8 серпня, 13:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Після удару РФ у магазинах зникають товари. Офіційний акаунт fora.market підтвердив цю проблему та пояснив складну ситуацію з логістикою.
Внаслідок обстрілу знищено склади мережі
Внаслідок обстрілу знищено склади мережі "Фора" / Колаж: Главред, фото: threads.com/@alyona_linnik

Коротко:

  • У Києві помітили порожні полиці після атаки РФ
  • "Фора" попередила про тимчасові перебої з товарами

Мешканці Києва помітили одразу в кількох магазинах міста, що входять до мережі Fozzy Group, зникнення певних торгових марок з полиць. Це сталося після російської атаки на логістичні центри Novus і "Сільпо".

Користувачі звернули увагу на порожні полиці у відділах свіжих овочів та фруктів, де замість звичного асортименту виставляють пляшки з водою.

відео дня
Полиці в супермаркеті
Полиці в супермаркеті "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Про свої спостереження в соцмережі Threads написала Альона Ліннік.

"Після російської атаки на логістичні центри Novus і "Сільпо" я помітила в кількох київських магазинах, що входять до мережі Fozzy Group, зникнення певних торгових марок на полицях, але щоб не сіяти паніку зайвий раз, запевняла себе тим, що полиці супермаркетів повні і зникнення деяких звичних для мене брендів нічого не означає. Але сьогодні, побачивши таку картину в супермаркеті неподалік, стало і сумно, і тривожно, бо це вперше, коли у відділі овочів та фруктів настільки порожньо", - написала українка.

Полиці в супермаркеті
Полиці в супермаркеті "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Порожні полиці помітили і в магазині "Сільпо":

Що кажуть у компанії "Фора"

У мережі супермаркетів "Фора" попередили про тимчасові перебої з асортиментом та відсутність окремих товарів на полицях. Причиною стало знищення важливих складів для зберігання продукції внаслідок чергової російської атаки.

"На жаль, зараз ми опинилися в дуже складній ситуації: внаслідок російської атаки було знищено важливі склади для зберігання продукції. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути відсутні", - заявили представники мережі.

Скріншот

У компанії наголосили, що команда вже працює над оперативною перебудовою ланцюгів постачання. Наразі ритейлер робить усе можливе, щоб щодня доставляти до магазинів товари першої необхідності та якомога швидше відновити повноцінний асортимент.

8 серпня у "Форі" повідомили, що всі магазини працюють у звичному режимі. Однак ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала важливі склади.

"Разом із ними ми втратили значну частину товарних запасів, техніку та обладнання. Тому зараз деяких звичних продуктів тимчасово може не бути на полицях. Але ми працюємо. Щодня шукаємо нові рішення, відновлюємо постачання і робимо все можливе, щоб найнеобхідніше було поруч, а звичні товари якнайшвидше поверталися в магазини. Поступово все повернемо", - додали в компанії.

Оголошення у магазині "Фора" / threads.com/@placekyiv

Дивіться відео - Порожні полиці у Києві - магазини попередили про перебої з товарами:

Скриншот

Атаки РФ по Україні - новини

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області.

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які загинули, виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Крім того, російські війська атакували поїзд, що курсує за маршрутом Суми – Київ. За даними "Укрзалізниці", ворожі дрони влучили в локомотив, також пошкоджено один із вагонів.

У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок удару російського БПЛА виникла пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м.

За даними ЗС ЗСУ, в ніч на 8 серпня РФ атакувала Україну 6 балістичними ракетами "Іскандер-М", зенітними керованими ракетами С-400 та 151 дроном. Протиповітряною обороною збито 135 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Збити балістичні ракети не вдалося.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БПЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків у 7 локаціях. Кілька ракет не досягли цілей.

  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС

В Україні серйозний дефіцит ракет для ППО

В Україні вже кілька місяців критично не вистачає ракет для відбиття масованих балістичних атак країни-агресора Росії. Про це в інтерв’ю Sky News заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що зараз зосереджений на переговорах з американським лідером Дональдом Трампом та іншими союзниками, які можуть надавати Україні засоби та озброєння для захисту країни, а також посилювати санкції проти РФ.

Інші новини:

Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

15:03Аналітика
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:58Війна
В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Останні новини

16:07

Другий урожай огірків у серпні - реальний: що треба зробити з кущами

15:56

Хитрий лайфхак від кухарів: навіщо кидати сірники під час варіння яєць

15:55

Навіщо кидати лід і сіль в унітаз: дешевий спосіб спростити прибирання

15:47

Чи обов'язково віддавати дитину у садочок - вчені здивували дослідженням

15:17

Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:15

Звучить природно й чисто: як правильно перекласти "души не чаять"

15:11

Крутіше "Шуби": рецепт дуже смачного салату "Пальто" за 15 хвилин

15:03

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

14:46

Сонце стримає удар: яким буде рівень магнітних бур 8–9 серпня

Реклама
14:28

Вже пора у смітник: головні ознаки, що кухонну губку треба змінити

14:19

Чорнобривці цвістимуть до заморозків: як правильно обрізати бутониВідео

13:48

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

13:42

Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

13:20

День ветеринара в Україні: добірка щирих привітань, які зворушать кожного

12:58

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:48

Чи можна вмикати кондиціонер на цілий день: як це впливає на рахунки за електрику

12:43

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:38

Гороскоп Таро на завтра, 9 серпня: Близнюкам — заробляти, Ракам — образа

12:30

Китайський гороскоп на 9 серпня: Мавпам — гармонія, Коням — баланс

12:14

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
11:59

Коли краще пити ранкову кави: вчені розкрили ідеальний час

11:58

Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив Голова НБУ Андрій Пишний

11:51

Сєдокова страшенно зганьбилася під час живого виступу: ганебне відеоВідео

11:48

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

11:37

Важкі часи позаду: яким трьом знакам зодіаку доля готує зміни

11:11

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетахФотоВідео

10:39

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинкиФото

10:28

Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФФото

10:15

Більшість робить помилку: скільки насправді потрібно варити кукурудзу

09:27

Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водоюВідео

09:22

Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

08:51

Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

08:46

Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у РосіїВідео

07:49

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинулиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 серпня: Овнам - суперечка, Козорогам - прибуток

04:30

Як розносити тісне взуття на розмір: небезпечний трюк і сучасні засоби

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці овочів та фруктів за 7 с

03:30

Чи потрібно обривати пасинки у кукурудзи: городниця провела експеримент на грядціВідео

02:25

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

01:56

РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Реклама
00:59

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

00:06

"Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

07 серпня, п'ятниця
23:54

Порятунок улюбленця від спеки: як правильно надати першу допомогу

23:32

Путін знайшов "безпечну зону" й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

23:14

РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

23:10

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

23:01

День великих змін — які п'ять знаків зодіаку стануть щасливчиками

22:46

Період невдач трьох знаків зодіаку добігає кінця - на кого чекає прорив

22:42

Не просто декор: чому досвідчені господині завжди тримають алое на кухні

22:36

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти