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Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

Інна Ковенько
8 серпня 2026, 09:22оновлено 8 серпня, 10:18
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Внаслідок атаки загорівся локомотив потяга.
Росіяни цинічно обстріляли потяг 'Суми – Київ': перші деталі про наслідки
Росія атакувала поїзд "Суми – Київ" / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Російські війська атакували потяг сполученням "Суми – Київ". Про це повідомляє "Кодон.Медіа" з посиланням на правоохоронців.

Росіяни завдали удару близько 8:00 у Сумському районі.

Внаслідок атаки загорівся локомотив потяга. За попередньою інформацією, пасажири та працівники залізниці не постраждали.

відео дня

Згодом "Укрзалізниця" підтвердила російську атаку на потяг "Суми - Київ"" За даними компанії, ворожі дрони влучили в локомотив, також пошкоджено один із вагонів.

"Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїзна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Наразі залізничники працюють над відновленням руху та намагаються мінімізувати відхилення від графіка на цій ділянці.

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан заявляв, що російська армія в нинішніх умовах може проводити кілька масштабних ракетних атак по території України протягом одного місяця.

За його словами, окупанти регулярно застосовують ракетне озброєння, однак розподіляють наявні запаси, щоб зберегти можливість завдавати ударів протягом тривалого часу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", - підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Крім того, 6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Главред раніше писав, що в ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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