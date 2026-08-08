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Норвезькі військові навчають ЗСУ "духу вікінгів": навіщо це потрібно на фронті

Костянтин Пономарьов
8 серпня 2026, 19:12
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У Польщі триває підготовка українських військових за програмою LEGIO, в рамках якої норвезькі інструктори роблять акцент на дисципліні та витривалості.
Норвезькі військові навчають ЗСУ
Норвезькі військові навчають ЗСУ "духу вікінгів" / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube, NATO

Ви дізнаєтеся:

  • Чому норвежці заговорили про "менталітет вікінгів"
  • Як українських військових готують до найважчих умов
  • Чому інструктори роблять ставку не лише на зброю

Норвезькі військові розкрили подробиці підготовки українських військовослужбовців у рамках міжнародної місії LEGIO, яка проходить на території Польщі.

Інструктори стверджують, що разом із сучасними стандартами НАТО передають бійцям так званий "менталітет вікінгів" - дисципліну, стійкість і здатність ефективно діяти в найважчих умовах. Про це пише Business Insider.

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Навчання організовано за участю 11 країн, а ключову роль у ньому відіграє елітний механізований батальйон "Телемарк". Програма поєднує український бойовий досвід із західними методиками підготовки, роблячи акцент не лише на тактичних навичках, а й на психологічній стійкості військовослужбовців.

"Дух вікінгів" став частиною підготовки

За словами офіцера оперативного відділу батальйону "Телемарк" майора Джона, підрозділ приділяє велику увагу формуванню особливого бойового мислення.

Він зазначив, що військові черпають натхнення у спадщині вікінгів, однак мова йде не про агресію, а про найкращі якості скандинавських воїнів - дисципліну, витримку, взаємну підтримку та здатність зберігати ефективність в екстремальних умовах.

"Дух вікінгів" став частиною підготовки / Фото: скріншот з YouTube

"Ми беремо найкращі риси менталітету вікінгів і застосовуємо їх у рамках сучасних етичних і моральних стандартів, яких повинні дотримуватися наші солдати", - підкреслив офіцер.

Емблемою батальйону залишається корабель вікінгів, а бойовий клич підрозділу - "У Вальгаллу!", що відсилає до скандинавської міфології.

Навчання проходять у умовах, максимально наближених до умов війни

Підготовка українських військовослужбовців відбувається у спеціально створеному таборі Йомсборг на південному сході Польщі, приблизно за дві години їзди від українського кордону.

Тренувальна база оформлена у стилі вікінгів
Тренувальна база оформлена у стилі вікінгів / Фото: Sinead Baker

Тренування включають денні та нічні операції, роботу в умовах постійного стресу, виконання складних сценаріїв та моделювання реальної бойової обстановки. Основне завдання - підвищити виживаність військовослужбовців та підготувати їх до дій на передовій.

Командир оперативної групи LEGIО бригадир Атле Мольде зазначив, що культура батальйону допомагає зміцнювати згуртованість підрозділів, а багато українських військовослужбовців із зацікавленням сприймають елементи скандинавської історії та символіки.

Український досвід став основою програми

Незважаючи на участь західних інструкторів, норвезькі військові підкреслюють, що навчання базується насамперед на досвіді самих українських військовослужбовців.

Україна визначає, які навички є найбільш затребуваними на полі бою, а програма регулярно коригується з урахуванням відгуків українських інструкторів та учасників бойових дій. Представники місії називають LEGIО своєрідним українським навчальним центром, де партнери НАТО допомагають систематизувати та доповнити вже накопичений бойовий досвід.

За словами норвезьких інструкторів, українські військовослужбовці відрізняються високою мотивацією до навчання, а обмін досвідом між ними та західними арміями робить програму ефективнішою та дозволяє обом сторонам вдосконалювати сучасні методи ведення війни.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні. За даними аналітиків ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися всього на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

Нагадаємо, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп’янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, при цьому зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про джерело: Business Insider

Business Insider - американський новинний веб-сайт про бізнес і технології, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством, на яке посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс", та засоби масової інформації, зокрема National Public Radio. За даними самого порталу, що базуються на Google Analytics, у 2014 році його відвідуваність сягнула 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

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