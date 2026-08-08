Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

Навіть посилення ППО не дозволить швидко позбутися загрози російських балістичних ударів.

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Скільки ще українцям доведеться жити під загрозою балістики / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Forbes.ua

Головне із заяв військового експерта:

Власна балістика може запрацювати за 3–4 місяці, максимум – до кінця року

PAC-3 не зможуть повністю захистити Україну від російської балістики

Під загрозою балістичних ударів українцям доведеться жити ще близько року

Після масованої атаки по Києву та області питання захисту від таких ударів знову стало особливо гострим. Через короткий час підльоту люди мають лише кілька хвилин, щоб відреагувати на сигнал тривоги.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що допоможе кардильно змінити ситуацію.

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За словами Світана, зараз Росія фактично може використовувати значну частину території України як зону для ударів балістичними ракетами. Української ППО недостатньо, щоб повністю захистити країну від таких атак. Ще небезпечнішою ситуація стає, коли ворог використовує касетні бойові частини.

FREYJA / Інфографіка: Главред

На його думку, стримати такі удари може власна далекобійна зброя, яка створить для Кремля неминучі наслідки.

"Поки у нас не буде балістики, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з України. Для Росії Москва є головною точкою ухвалення рішень", – пояснив Світан.

Він зазначив, що нове військове керівництво України, зокрема генерали Хмара, Драпатий і Скибюк, мало визначити розвиток ракетної програми одним із пріоритетів. Для цього необхідно забезпечити фінансування та прискорити роботу над уже напрацьованими системами.

За словами Світана, Україна не починає розробку з нуля. Тому серійне виробництво деяких систем можна заустити досить швидко.

"Думаю, за три-чотири місяці ця програма має запрацювати, максимум – до кінця року. Серійне виробництво того, що в нас уже було, можна запустити навіть швидше", – припустив військовий експерт.

Паралельно Україна очікує на британські балістичні ракети, прототипи яких, за словами Світана, створили разом із німецькими партнерами. Вона має бойову частину вагою близько 200 кілограмів і може вражати цілі на відстані 500–600 кілометрів.

Однак до появи таких можливостей українцям і надалі доведеться розосереджуватися та максимально уважно реагувати на повітряні тривоги.

Скільки ще українцям доведеться жити під загрозою балістики

Швидко закрити всю країну від ударів балістичними ракетами неможливо навіть у разі постачання додаткових ракет PAC-3. За оцінкою Світана, їх вистачить лише для прикриття окремих районів, тоді як значна частина території України й надалі залишатиметься в зоні ризику.

Отримати готову далекобійну зброю від партнерів також складно, оскільки значні американські запаси були витрачені через війну на Близькому Сході.

"Зараз у нас немає можливості впливати на противника дзеркально чи асиметрично. Поки ми не зможемо діставати до Москви, доведеться розосереджуватися, виходити з-під ударів і постійно бути готовими сховатися", – пояснив Світан.

Найбільшу небезпеку, за його словами, становить балістика з касетними бойовими частинами. Через кількахвилинний підлітний час люди мають заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття, а під час повітряної тривоги не залишатися просто неба чи біля вікон. Міцне перекриття може хоча б частково захистити від уламків.

"Застосування касетних боєприпасів по міській забудові – це чистий тероризм, розрахований на те, щоб убити якомога більше цивільних", – наголосив військовий експерт.

Навіть після появи української далекобійної відповіді Росія, за прогнозом Світана, навряд чи одразу відмовиться від такої тактики. Зв’язок між ударами по Україні та наслідками для Москви, на його думку, доведеться демонструвати щонайменше кілька місяців.

FP-9 / Інфографіка: Главред

"Флеш" попередив про нові цілі російських балістичних ударів

Фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах.

За його словами, ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - наголосив "Флеш".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Крім того, 6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Главред раніше писав, що в ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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