Виникли проблеми: в Україні істотно скоротять число блокпостів

Війна / Reuters

В Україні мають намір скоротити число блокпостів до 800-900. Як заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, в перші дні російського вторгнення їх було настільки багато, що вони ускладнювали логістику по країні.

За його словами, з початку війни Росії проти України мало не кожна громада намагалася встановити свій блокпост.

Причому доходило до того, що ті, хто на них стояв, не знали, що відбувається на сусідніх блокпостах.

"На початок минулого тижня скоротили їх кількість до приблизно 1 500 по всій країні. Зараз їх оптимізація триває. В цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 в найближчі дні. Тобто цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку - нормальну логістику по всій країні", - зазначив він.

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Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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