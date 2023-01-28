Путін готує новий великий наступ: в ISW назвали два можливі напрямки

Окупанти здійснюють обмежені наземні атаки на різних напрямках, щоб розпорошити сили українського війська.

В ISW назвали два можливі напрямки нового великого наступу військ РФ/ Міноборони РФ

Новий масштабний наступ, який можуть готувати російські окупанти, ймовірно відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

Цей наступ може початися у лютому або березні 2023 року. Російський диктатор Володимир Путін може піти на такий крок, щоб повернути собі ініціативу на полі бою. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики із посиланням на військових експертів зазначають, що росіяни своїм нещодавніми обмеженими російськими наземними атаками в Запорізькій області могли намагатися розпорошити сили українського війська і таким чином створити умови для наступу на Луганщині.

Крім цього, російські загарбники передислоковують частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що наступ готується саме на Луганщині. Проте він може розпочатися й на іншому напрямку – у районі Вугледара на заході від Донецька, кажуть в ISW.

У ISW вважають вкрай малоймовірним, що цей новий наступ може бути спрямований на північ України з боку Білорусі.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні важко передбачити можливі терміни завершення війни в Україні, попереду ще складна робота на фронті. Але переломний момент у війні уже пройдений. У той же час секретар РНБО попередив, що попереду на Україну чекає кілька важких місяців.

Також Данілов зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

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