"Це єдиний плацдарм": експерт спрогнозував, з якого напрямку війська РФ можуть піти у новий наступ

Не варто найближчим часом чекати наступу з Білорусі, адже там немає ударного угруповання. Також РФ навряд чи наступатиме на Луганщині, Запоріжжі чи Херсонщині.

Найгарячішими точками фронту залишатимуться Бахмут, Вугледар та Авдіївка, каже експерт/ Міноборони РФ, скрін

Новий наступ російських окупантів може розпочатися з Донецького напрямку. Там у найближчі місяці будуть найбільш гарячі точки фронту.

Найінтенсивнішими бойові дії можуть бути в районах Бахмуту, Вугледару та Авдіївки. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "24 каналу".

Він наголосив, що Донецький напрямок – це єдиний плацдарм, на якому окупантам ще вдається підтримувати хоч якийсь темп наступальних дій.

У той же час Коваленко припускає, що росіяни не зможуть розпочати масштабний наступ на Луганському напрямку, у Запорізькій області чи на лівобережжі Херсонської області. На думку експерта, там загарбники можуть влаштувати лише імітацію наступу.

За словами військового оглядача, боятися наступу з Білорусі поки що теж не варто, адже там окупанти не сформували ніякого ударного угруповання.

РФ може піти у новий наступ

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що новий масштабний наступ, який можуть готувати російські окупанти, ймовірно відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія готується до серйозної ескалації війни проти України. Він підкреслив, що загострення може статися вже у найближчі тижні. Він не виключив, що російські загарбники можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року. Можливо, навіть у річницю повномасштабного вторгнення.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначає, що РФ може піти у новий наступ навесні 2023 року. Він наголосив, що до неминучого наступу потрібно готуватися уже зараз. Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.

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