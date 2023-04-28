"За кілометр було чутно, як руйнується будинок": ексклюзивний фоторепортаж з місця трагедії в Умані

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по багатоповерховому будинку в Умані збільшилася до 17.

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Російські окупанти вдарили ракетною по багатоповерхівці в Умані / Колаж фото Главред

Російські окупанти безжально вдарили по багатоквартирному будинку в Умані. В результаті частина будинку просто зруйнувалася. На місці трагедія триває розбір завалів, а також пошук загиблих і тих, що вижили.

Кореспондент Главреду побував на місці ракетного удару. Російська ракета "стерла" практично весь під'їзд. Там досі продовжують горіти і диміти завали.

Станом на 14:47 кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 17 людей. Серед них було 3 дітей. Розбір завалів продовжується. Це підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Що кажуть місцеві жителі

Місцеві мешканці за кілька хвилин до вибухів почули звук літака. Тоді вони зрозуміли, що зараз щось може статися. Житель Умані Микола у коментарі ТСН розповів, що після ракетного удару звук руйнування будинку було чутно навіть за кілометр.

У ніч на 28 квітня пролунало 3 потужні вибухи.

"Навіть за кілометр було чути, як руйнується будинок. Настільки потужний був цей вибух. У нашому будинку після цього було чути, як заметушилися сусіди. Люди почали вибігати надвір", - пригадав Микола.

Він додав, що, за відчуттями, ця ніч може зрівнятися лише з першим днем війни, коли російські окупанти також руйнували мирне місто.

"Ця ніч для нас була як перший день війни. Тоді ми теж чули такі звуки вибухів, але тоді ще не розуміли, що сталося. Цієї ночі за кілька хвилин до вибухів ми почули звук літаків і зрозуміли, що зараз щось почнеться", – сказав Микола.

Дивіться відео Главреду про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

Ракетний обстріл України в ніч проти 28 квітня

Посеред ніч 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

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